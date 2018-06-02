Як в Україні імітують очищення судової системи

Складається враження, що влада готова відмовитися від фінансування МВФ та підтримки Заходу заради суверенного права призначати недоброчесних у Антикорупційний суд. І поки Президент, як лев б’ється за це право, Вища кваліфікаційна комісія, яка і має визначати хто буде суддею Антикорсуду, продовжує "очищати" суддівські лави, залишаючи там побільше недоброчесних.

Сьогодні ми проаналізуємо результати перевірки суддів, яку вже два місяці проводить ця Комісія. Це допоможе зрозуміти, яких суддів Комісія може обрати для Антикорсуду.

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Нагадую, з 23 березня Кваліфікаційна комісія проводить оцінювання діючих суддів. Це відбувається без участі Громадської ради доброчесності. Рада вийшла з процесу, оскільки Комісія фактично заблокувала її діяльність, а саме оцінювання перетворила в окозамилювання.

Наразі співбесіду пройшло вже понад 930 суддів. З них лише 20 суддів, або 2% рекомендовано звільнити. Саме це є реальною цифрою очищення судів. Майже 200 суддів поставили на паузу. Саме завдяки цій категорії суддів Комісія отримала можливість маніпулювати цифрами і заявляти, то про 10% звільнених, то лише про 75% тих, хто успішно пройшов перевірку.

До речі, при оцінюванні, яке відбувалось ще у 2015 Комісія також робила перерви у перевірці майже 60 суддів. Так от, після такої паузи лише одного рекомендували звільнити. Лише 1. Чому зараз має бути інакше?

Те, що абсолютна більшість залишиться на посаді свідчать вже зовсім свіжі приклади. Так, 29 травня повторно проходили співбесіду судді Майдану Ольга Короткова та Христина Гладун. Комісія ще раз їх перевірила і …знову оголосила перерву. А такі судді як Вергопало, Соловйова, Гуцал та інші після перерви успішно пройшли перевірку. Чесно кажучи, незрозуміло, що робить Комісія під час цієї паузи і чи взагалі щось перевіряє.

Так, Комісія, незважаючи на негативний висновок Ради доброчесності щодо судді Майдану з Дніпровського суду – Наталії Марфіної, визнала її достойною здійснювати правосуддя довічно. Але коли у медіа піднялась буча, Комісія відклала фінальне рішення по ній для перевірки інформації. А інформація була дуже цікава. Виявилось, що її чоловік працював у СБУ і був затриманий після отримання хабаря у розмірі 180000 доларів США.



Наталія Марфіна

Усі чули, що правоохоронці "кошмарять" бізнес. Ця справа є яскравим прикладом такої діяльності. Відповідно до вироку чоловік судді Марфіної ініціював перевірку одного підприємства. Після цього він дав зрозуміти, що буде продовжувати кошмарити бізнес, якщо власник не заплатить 60000 доларів.

Однак, підприємець відмовився платити. Через деякий час на підприємстві влаштували обшук під час якого вилучили товари, документи, техніку, тобто повністю заблокували роботу підприємства. Директор знову зустрівся з Марфіним і почув від нього – "Раніше не хотіли платити менше, то зараз це все коштуватиме 200 тисяч доларів".

Але підприємець виявився міцним горішком і написав заяву про злочин. Після передачі хабаря чоловіка Марфіної затримано за статтею, яка передбачала від 8 до 12 років з конфіскацією майна. У грудні 2013 року Шевченківський суд Києва визнав його винним та призначив покарання у вигляді – УВАГА штрафу у розмірі … 17 000 грн. Саме так – за хабар у розмірі 180 000 доларів хабарник отримав штраф у 85 разів менший ніж сума хабаря.

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Цікавою є і поведінка судді Марфіної у цій історії. Вже через 17 днів з моменту затримання чоловіка вони розлучились. Але невдовзі екс-подружжя почало разом подорожувати, потім у них народився син, а з 2016 року суддя знову декларує його як свого чоловіка. Усе це свідчить, що саме розлучення було фіктивним з метою допомогти чоловікові уникнути конфіскації майна.

На співбесіді члени Комісії прямо запитали суддю про фіктивність розлучення. "Та ви що", – відповіла суддя – "Ми подали на розлучення ще за місяць до затримання чоловіка". Цей факт елементарно перевіряється, але Комісія повністю повірила судді на слово і внесла подання про призначення Марфіної безстроково.

Натомість, члени Громадської ради доброчесності перевірили цей факт і виявилось, на розлучення вони подали вже після затримання чоловіка і за 10 днів отримали бажане рішення суду. Тобто підтвердився висновок ради доброчесності, а суддя прямо збрехала на співбесіді. Ось так легко можна обдурити Комісію та стати суддею. Чи може це Комісія просто дозволяє себе дурити та лише імітує перевірку?

Успішно пройшов оцінювання і суддя Окружного адміністративного суду м.Києва Ігор Погрібніченко. Суддя прославився дуже сумнівними рішеннями. Саме він позбавив адвокатського свідоцтва Андрія Вишневського за його критичні висловлювання щодо ролі адвокатів у корупції. Це була очевидна розправа над неугодним і Верховний Суд скасував це явно незаконне рішення. Погрібніченко відомий мандрівник. Попри невелику суддівську зарплату він собі дозволяє чисельні поїздки за кордон загальною тривалістю понад 50-60 днів в рік.

Родзинкою є квартирне питання судді. Він має власну квартиру у Києві, яку безкоштовно отримав працюючи у прокуратурі. У цю квартиру він зареєстрував сестру, батьків і навіть, дідуся. До речі, сестра теж працює у суді, а батьки займаються сільським господарством у Луганській області. Дуже сумнівно, що вони жили разом з суддею.



Суддівська корупція

Але завдяки цьому у квартирі судді стало тісно і у 2013 році він отримав службову квартиру від суду площею 126 квадратних метрів. Довго службовою вона не була і дуже швидко опинилась у власності сестри. Але насправді суддя живе у добротному будинку під Києвом, який належить його мамі ще з 2009 року. Тобто очевидно суддя не потребував поліпшення житлових умов, а просто скористався службовим становищем для отримання коштовної квартири.

Комісія навіть не звернула особливої уваги на це та визнала Погрібніченка доброчесним. До речі, цікавий факт – саме завдяки рішенню цього судді член Кваліфікаційної комісії Тетяна Весельська теж отримала безкоштовно елітну квартиру на понад 100 квадратних метрів, яку приватизувала на свою дочку. Може у цьому секрет такого лояльного ставлення комісії до пана Погрібніченка?

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Я вже розповідав про суддю Інну Бєлоконну, яка є екс дружиною Андрія Портнова та попри факти невідповідності майна доходам успішно пройшла перевірку. Проте це не єдина родичка Портнова, яка за час його панування над правосуддям стала суддею. У той самий день, що і Бєлоконна суддею був призначений такий собі Андрій Секірський. Це рідний брат теперішньої дружини Портнова. До речі, коли Вища рада юстиції вносила подання Януковичу про призначення Секірського, то Портнов навіть не заявив собі самовідвід. Тобто суддя призначений в умовах прямого конфлікту інтересів. Проте Комісія вважає це нормальним та благословила пана Секірського на довічне суддівство.

Цікаво, що за два місяці Комісія перевірила більше 900 суддів, але до цих пір не може перевірити свого члена Тетяну Весельську. Нагадую, щодо неї є провадження НАБУ за підозрою у незаконному збагаченні. Окрім того скарги на неї лежать у Комісії з 21 березня, проте жодного результату до сих пір немає і як немає і довіри до результатів оцінювання суддів, за участі пані Весельської.

Все це свідчить, що найгірші прогнози Громадської ради доброчесності збуваються.

Оцінювання є лише імітацією перевірки. Реального очищення судів не відбувається. Більше того, Комісія формує нові стандарти доброчесності. Доброчесним є той, хто має сумнівні статки, родича-корупціонера, чи став суддею завдяки протекції таких як Андрій Портнов. Саме такі судді будуть здійснювати правосуддя по-новому.

Владу це цілком влаштовує, але суспільство очевидно, що ні. Тому боротьба за чесні суди триває і справедливість обов’язково переможе.