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Як валютна криза у Туреччині вплине на Україну: пояснення від НБУ

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Турецька ліра
Турецька ліра / Getty images

У Національному банку України пояснили, який вплив на вітчизняний фінансовий ринок матиме напружена економічна ситуація, що спостерігається в Туреччині.

Як запевнив заступник голови НБУ Олег Чурій, на Україну валютна криза у Туреччині матиме лише обмежений вплив.

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За його словами, Україна слабко інтегрована у світовий фінансовий ринок, тому напружена економічна ситуація в Туреччині і на світовому ринку особливо не вплине на національну економіку.

Через те, що у власності нерезидентів перебуває незначна частка українських державних облігацій, відтік капіталу з Туреччини і спричинений ним спад "апетиту" інвесторів до активів країн, що розвиваються, не зробить значного впливу на Україну, в тому числі на валютний ринок у короткостроковій перспективі,
– розповів Чурій в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

В НБУ все ж застерігають, що з часом українська економіка може опосередковано відчути наслідки ситуації в Туреччині через зовнішню торгівлю. На сьогодні Туреччина є одним з найбільших ринків збуту української продукції – у 2017 році цей показник становив 6,4% вітчизняного товарного експорту.

"Стрімка девальвація ліри і, загалом, проблеми на фінансовому ринку Туреччини, можуть спровокувати зниження платоспроможного попиту в країні і, відповідно, спричинити скорочення обсягу експорту з України. Знецінення ліри відносно долара США може викликати погіршення конкурентоспроможності вітчизняного експорту в порівнянні з турецькими товарами на третіх ринках", – пояснив заступник голови НБУ.

10 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків міняти іноземну валюту та золото на валюту країни – турецьку ліру. Він анонсував, що Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами.

Теги: НБУ Гроші Новини Туреччини Експорт Гривня
Джерело: 24 Канал
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