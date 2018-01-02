Як вбили Ірину Ноздровську: з’явились нові деталі

Правозахисниця Ірина Ноздровська померла від ножових поранень – на її тілі було виявлено кілька колотих ран.

Про це пише видання "Обозреватель", посилаючись на джерело.

Нагадаємо, 1 січня тіло жінки знайшли у річці Кізка на Київщині. 29 грудня стало відомо про зникнення правозахисниці Ірини Ноздровської, яка була сестрою жінки, що загинула у резонансній аварії на Київщині. Жінка вела активну роботу у справі про аварію, в якій загинула її сестра Світлана Сапатинська. Аварія сталася 30 вересня 2015 року у Демидові. У скоєнні ДТП звинувачують Дмитра Россошанського.

О 12 годині 1 січня у поліцію подзвонив місцевий житель і повідомив про труп.

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За інформацією джерела, на Ірині був тільки бюстгальтер. На шиї – колото-різані рани.