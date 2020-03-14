Як пройшов марш з нагоди Дня добровольця: фото та відео

В Україні відзначають День добровольця. У 2014 році пів тисячі бійців самооборони Майдану зібрались для формування першого добровольчого підрозділу. До них тоді також приєдналися тисячі інших людей. Сьогодні, 14 березня, ветерани війни вийшли на марш, аби підтримати тих, хто продовжує захищати Україну від російської агресії.

Понад 200 людей зібралися на Михайлівській площі у Києві. Вони сформували колони та вирушили маршем патріотів через Майдан Незалежності, вулицю Грушевського, вулицю Шовковичну та вулицю Банкову, а тоді спустилися до алеї Героїв Небесної Сотні.

Важливо Пам'ять кожного, хто загинув заради України, буде вшанована належним чином, – Зеленський

Кореспонденти 24 каналу поспілкувалися з ветеранами АТО і розпитали, що для них це день: свято чи день пам’яті добровольців.

Я в 2014 році в квітні місяці пішов на війну. Це не свято – це день пам’яті тих, хто загинув,

– заявив ветеран АТО Олександр.

Участь у заході брали ветерани АТО, добровольці, учасники бойових дій та громадські організації. Тут також мали бути представники Міністерства оборони, але в останні хвилини відмовились. Ймовірно, що це пов’язано з поширенням коронавірусу.

Дивіться фото: як відбувався марш з нагоди Дня добровольця / Фото 24 каналу (Людмила Кушнір)

Дивіться відео з маршу / Відео 24 каналу (Людмила Кушнір)

Відео: як відбувається марш в Києві / Відео 24 каналу (Людмила Кушнір)