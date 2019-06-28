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      Як відбувається велопробіг для людей з вадами зору: фото та відео

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      В Одесі стартував велопробіг для людей з вадами зору. До участі зголосились велолюбителі з різних куточків України. За вісім днів, що триватиме заїзд, відчайдухи на двоколісних здолають до півтисячі кілометрів.

      Перед стартом учасники діляться на пари, бо готуються їхати на тандемних велосипедах. У молодості Світлана регулярно брала участь у велозмаганнях, а коли втратила зір улюблене хобі не кинула. Вже п'ятий рік поспіль їздить у проекті тандемом.

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      "Тут є така тонкість, що потрібно домовитися на старті: що ми робимо, як зупиняємося, сходимо з велосипеда та стартуємо. Якщо усе це одразу обговорити, то ніяких складностей немає", – розповіла учасниця заїзду Світлана Кучернюк.

      Велопробіг для людей з вадами зору
      Учасниця велопробігу Світлана

      А для Андрія це перший заїзд. Заради нього чоловік приїхав із Сімферополя. Двоколісні любить з дитинства та, коли втратив зір, займатися улюбленим хобі стало важче.

      Велопробіг для людей з вадами зору
      Учасник Андрій

      Це мій перший велозаїзд. Мені запропонували мої друзі та однокласники. Запитали чи хочу, а я відповів, що дуже, бо люблю кататися на велосипедах. Але самостійно, як інвалід, не можу керувати, бо не бачу,
      – додав учасник заїзду Андрій Нікітенко.

      Зі своїми пілотами учасники велозаїзду познайомились лише сьогодні. Андрію у компанію дістався велоаматор із Закарпаття, але спільну мову чоловіки знайшли швидко.

      Зранку були певні хвилювання, як ми з ним зконтактуємось. Бо і на тандемі я їду вперше, і хлопчину бачу вперше. Але все нормально, бо ми за якісь лічені секунди синхронізувались і все у нас, думаю, вийде,
      – повідомив учасник заїзду Павло Райко.

      Такий велозаїзд проводять вже п’ятий рік поспіль. Раніше учасники рушали на місяць зі Львова до Одеси, проте цього року маршрут скоротили.

      Велопробіг для людей з вадами зору
      Велопробіг для людей з вадами зору

      "Будемо проїжджати Маяки, Вилково, Білгород-Дністровського, Затоку і знову повернемось до Одеси", – заявила організаторка велозаїзду Світлана Стрельцова. Загалом за вісім днів учасники мають подолати близько 500 кілометрів.

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      28 червня
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      Теги: Новини України Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 28 червня
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