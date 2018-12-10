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      Як відкрити ФОП в Україні: детальна інструкція

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      Як зареєструвати ФОП-2018 в Україні
      Як зареєструвати ФОП-2018 в Україні / 24 Канал

      Після Революції Гідності в Україні взялися реформувати чимало сфер суспільного життя. В тому числі — пообіцяли максимально спростити процедуру реєстрації фізичної особи-підприємця. Тепер не обов'язково навіть іти у податкову та Міністерство юстиції — можна скористатися онлайн-послугами держави.

      Тож як відкрити ФОП в Україні 2018 без зайвої мороки — читайте у матеріалі сайту "24".

      Ще до того, як ви підете реєструватися на приватного підприємця, варто пам'ятати про кілька нюансів. Перший: для заповнення реєстраційної заяви (і онлайн, і особисто) майбутній підприємець має обрати КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) — для означення виду (чи видів) діяльності, яким ФОП і буде займатися. Список усіх КВЕДів є на офіційному сайті.

      Читайте також: Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність

      Другий: для оформлення онлайн-заяви про реєстрацію ФОП вам потрібно обов'язково мати електронний цифровий підпис (ЕПЦ). Як його отримати — детально розказано у публікації сайту "24": Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?

      Як відкрити ФОП через інтернет

      Як відкрити ФОП через сайт Мін'юсту

      Перший спосіб — через сайт Мін'юсту. Тут потрібно увійти в "Кабінет електронних сервісів" і у "Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" вибрати пункт меню "Заява на державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця". Відкриється вікно входу (реєстрації). Якщо ви не зареєстровані в системі – зробіть це, слідуючи вказівкам.

      Як зареєструвати ФОП онлайн
      Як зареєструвати ФОП онлайн: так виглядає реєстраційна форма на сайті Мін'юсту

      Далі буде потрібно зробити таке:

      1. Увійти в приватний кабінет (на сайті Мін'юсту).
      2. Створити заяву.
      3. Підписати заяву ЕЦП.
      4. Відправити заяву.
      5. Перевірити стан розгляду заяви.
      6. Отримати електронний або паперовий документ.

      У Мін'юсті запевняють: такий спосіб реєстрації займе всього один день.

      Як відкрити ФОП через iGov

      Другий спосіб онлайн-реєстрації — за допомогою Порталу державних послуг iGov. Тут потрібно вибрати "Послуги бізнесу", і в підрозділі "Реєстраційні дані" — пункт "Державна реєстрація фізичної особи-підприємця". Щоправда, ця функція працює поки що (станом на квітень 2017) лише у Дніпропетровській, Донецькій та Тернопільській областях. Але можна пробувати. Адже ідентифікація особи в iGov відбувається все одно за допомогою ЕЦП або систем BankID (є, зокрема, у клієнтів Приватбанку та Ощадбанку) чи IDcard (той самий біометричний паспорт), які містять інформацію і про місце реєстрації особи.

      Як зареєструвати ФОП онлайн
      Як зареєструвати ФОП онлайн: на порталі iGov

      Як відкрити ФОП особисто

      Якщо онлайн-реєстрація — не для вас, то можна зареєструвати ФОП і старим-добрим способом оббивання відомчих порогів. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора за місцем проживання з паспортом та ідентифікаційним кодом, надати копії цих документів. У держреєстратора ви маєте заповнити реєстраційну картку. Будьте уважні при заповненні КВЕДів — якщо помилитесь, вас зареєструють (щоправда, ризикуєте замість, наприклад, надання будівельних послуг підписатись на постачання хліба). А виправити цю помилку можна буде тільки шляхом перереєстрації.

      Подати документи держреєстратору також можна спецлистом або через представника (оформивши на нього попередньо нотаріально посвідчену довіреність).

      Якщо обійшлось без помилок — протягом трьох робочих днів з моменту подання документації вас повинні внести до державного реєстру й видати відповідну виписку. Якщо ви надсилали документи листом, то і виписку отримаєте поштою.

      Далі необхідно нести власноруч документи до підрозділу податкової інспекції:

      - копію паспорта та ідентифікаційного коду;
      - заяву щодо застосування єдиного податку;
      - отриману вами раніше виписку з єдиного державного реєстру;
      - книгу обліку доходів;
      - заяву на ім’я начальника податкової інспекції або за Ф. 5-ОПП.

      При цьому книгу обліку доходів потрібно буде реєструвати навіть у випадку онлайн-реєстрації ФОП. Крім того, ви отримаєте свідоцтво про те, що є платником єдиного податку, та реквізити банківського рахунку, на який будете сплачувати цей податок.

      Ще один момент: безвідносно способу реєстрації потрібно буде відкрити рахунок у банку для проведення безготівкових розрахунків.

      Про податки та інші обов'язкові платежі для ФОПів

      Усі приватні підприємці діляться на 4 групи. Детальну інформацію про відмінності та особливості оподаткування можна дізнатися на будь-якому інформаційному ресурсі для бухгалтерів. Якщо коротко — то основні відмінності наведені у нашій інфографіці.

      Як відкрити ФОП в Україні

      Як відкрити ФОП в Україні: групи підприємців

      В залежності від групи платника податку існують різні умови (а отже — і суми) для сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску.

      Як відкрити ФОП
      Як відкрити ФОП: скільки у 2018 році мають платити державі ФОПи

      Зауважимо, від сплати ЄСВ звільняється особа на спрощеній системі оподаткування, що одночасно є пенсіонером за віком або по інвалідності і отримує пенсію або соціальну допомогу.

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Публікації Новини України Статті Законодавство Бізнес Інфографіка
      Джерело: 24 Канал
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