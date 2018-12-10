Після Революції Гідності в Україні взялися реформувати чимало сфер суспільного життя. В тому числі — пообіцяли максимально спростити процедуру реєстрації фізичної особи-підприємця. Тепер не обов'язково навіть іти у податкову та Міністерство юстиції — можна скористатися онлайн-послугами держави.

Тож як відкрити ФОП в Україні 2018 без зайвої мороки — читайте у матеріалі сайту "24".

Ще до того, як ви підете реєструватися на приватного підприємця, варто пам'ятати про кілька нюансів. Перший: для заповнення реєстраційної заяви (і онлайн, і особисто) майбутній підприємець має обрати КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) — для означення виду (чи видів) діяльності, яким ФОП і буде займатися. Список усіх КВЕДів є на офіційному сайті.

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Другий: для оформлення онлайн-заяви про реєстрацію ФОП вам потрібно обов'язково мати електронний цифровий підпис (ЕПЦ). Як його отримати — детально розказано у публікації сайту "24": Електронний цифровий підпис: як отримати і за скільки?

Як відкрити ФОП через інтернет

Як відкрити ФОП через сайт Мін'юсту

Перший спосіб — через сайт Мін'юсту. Тут потрібно увійти в "Кабінет електронних сервісів" і у "Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" вибрати пункт меню "Заява на державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця". Відкриється вікно входу (реєстрації). Якщо ви не зареєстровані в системі – зробіть це, слідуючи вказівкам.



Як зареєструвати ФОП онлайн: так виглядає реєстраційна форма на сайті Мін'юсту

Далі буде потрібно зробити таке:

1. Увійти в приватний кабінет (на сайті Мін'юсту).

2. Створити заяву.

3. Підписати заяву ЕЦП.

4. Відправити заяву.

5. Перевірити стан розгляду заяви.

6. Отримати електронний або паперовий документ.

У Мін'юсті запевняють: такий спосіб реєстрації займе всього один день.

Як відкрити ФОП через iGov

Другий спосіб онлайн-реєстрації — за допомогою Порталу державних послуг iGov. Тут потрібно вибрати "Послуги бізнесу", і в підрозділі "Реєстраційні дані" — пункт "Державна реєстрація фізичної особи-підприємця". Щоправда, ця функція працює поки що (станом на квітень 2017) лише у Дніпропетровській, Донецькій та Тернопільській областях. Але можна пробувати. Адже ідентифікація особи в iGov відбувається все одно за допомогою ЕЦП або систем BankID (є, зокрема, у клієнтів Приватбанку та Ощадбанку) чи IDcard (той самий біометричний паспорт), які містять інформацію і про місце реєстрації особи.



Як зареєструвати ФОП онлайн: на порталі iGov

Як відкрити ФОП особисто

Якщо онлайн-реєстрація — не для вас, то можна зареєструвати ФОП і старим-добрим способом оббивання відомчих порогів. Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора за місцем проживання з паспортом та ідентифікаційним кодом, надати копії цих документів. У держреєстратора ви маєте заповнити реєстраційну картку. Будьте уважні при заповненні КВЕДів — якщо помилитесь, вас зареєструють (щоправда, ризикуєте замість, наприклад, надання будівельних послуг підписатись на постачання хліба). А виправити цю помилку можна буде тільки шляхом перереєстрації.

Подати документи держреєстратору також можна спецлистом або через представника (оформивши на нього попередньо нотаріально посвідчену довіреність).

Якщо обійшлось без помилок — протягом трьох робочих днів з моменту подання документації вас повинні внести до державного реєстру й видати відповідну виписку. Якщо ви надсилали документи листом, то і виписку отримаєте поштою.

Далі необхідно нести власноруч документи до підрозділу податкової інспекції:

- копію паспорта та ідентифікаційного коду;

- заяву щодо застосування єдиного податку;

- отриману вами раніше виписку з єдиного державного реєстру;

- книгу обліку доходів;

- заяву на ім’я начальника податкової інспекції або за Ф. 5-ОПП.

При цьому книгу обліку доходів потрібно буде реєструвати навіть у випадку онлайн-реєстрації ФОП. Крім того, ви отримаєте свідоцтво про те, що є платником єдиного податку, та реквізити банківського рахунку, на який будете сплачувати цей податок.

Ще один момент: безвідносно способу реєстрації потрібно буде відкрити рахунок у банку для проведення безготівкових розрахунків.

Про податки та інші обов'язкові платежі для ФОПів

Усі приватні підприємці діляться на 4 групи. Детальну інформацію про відмінності та особливості оподаткування можна дізнатися на будь-якому інформаційному ресурсі для бухгалтерів. Якщо коротко — то основні відмінності наведені у нашій інфографіці.

Як відкрити ФОП в Україні: групи підприємців

В залежності від групи платника податку існують різні умови (а отже — і суми) для сплати єдиного податку та єдиного соціального внеску.



Як відкрити ФОП: скільки у 2018 році мають платити державі ФОПи

Зауважимо, від сплати ЄСВ звільняється особа на спрощеній системі оподаткування, що одночасно є пенсіонером за віком або по інвалідності і отримує пенсію або соціальну допомогу.