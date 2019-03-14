Як відреагував Порошенко на обурення світу через легалізацію незаконного збагачення в Україні

Президент України Петро Порошенко відреагував на хвилю обурення, яка прокотилася світовими медіа після легалізації незаконного збагачення.

Про це розповів у своєму відеоблозі "Право на гідність" автор, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін у прямому ефірі 24 каналу.

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За словами Шабуніна, відповідь Порошенка була такою: "Хочу розчарувати чиновників, які думають, що внаслідок цього рішення Конституційного суду вони зможуть уникнути відповідальності. Цього не відбудеться, бо скасована кримінальна відповідальність, а незаконне збагачення ніхто не скасовував".

Відповідальність скасована, а незаконне збагачення – ні. Тобто незаконно збагачуватися можна й далі, а відповідальності за це не буде. Я не знаю, чи це в Порошенка приступ чесноті, чи він це просто на автоматі проговорив. Але сказав він чисту правду – незаконне збагачення для них не скасовував – лише відповідальність за нього,

– наголосив Шабунін.

Голова Центру протидії корупції наголосив, що в Порошенка була ще одна гостра цитата з тієї заяви: "Але відповідальність ... за незаконне збагачення, буде. В тому числі кримінальна відповідальність. Ніхто не уникне відповідальності. Рішення Конституційного суду аж ніяк не захистить корупціонерів, якщо Верховна Рада підтримає пропозицію Президента".



Відповідь Порошенка на обурення щодо легалізації незаконного збагачення

Проте Шабунін запевняє, що це відверта брехня. "Навіть якщо прямо завтра Рада прийме ідеальне формулювання статті про покарання за незаконне збагачення – все майно набуте до того моменту – не зможе бути предметом злочину. Тобто покарати за нього буде просто неможливо", – відповів він.

І додав, що Президент України маніпулює, стверджуючи, що знайдуться інші статті, які компенсують знищену відповідальність за незаконне збагачення.

Відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" з Віталієш Шабуніним за 14 березня 2019: