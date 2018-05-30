Як виглядає "серце" галактики: астрономи зробили дивовижний знімок

Астрономи Європейської південної обсерваторії отримали знімок із самого центру галактики NGC 5643. Вона розташована за 55 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Вовка.

Про це йдеться на сайті обсерваторії.

Знімок вдалось зробити за допомогою телескопів ALMA та VLT.

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Ця галактика належить до класу сейфертівських галактик, які мають дуже яскравий центр.

Є думки, що у центрі галактики розміщена надмасивна чорна діра. Також вона вирізняється великою кількістю пилових хмар і міжгалактичної речовини. Тому спостерігати за центрами сейфертівських галактик дуже важко. При цьому галактику NGC 5643 видно з Землі "з ребра", однак її внутрішні області розгледіти ще важче.

Як свідчить знімок, центральна частина галактики має два компоненти: спіральний обертовий внутрішній диск (показаний блакитним та зеленим), що складається з кисню і водню, і похилий диск (показано червоним), що складається в основному з вуглецю.

Астрономи зробили знімок центру галактики