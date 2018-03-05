Як влада України посилає сигнал для сепаратистів – витирайте ноги

Резонансний випадок стався нещодавно в Кривому Розі. Там під час параду на річницю визволення міста від нацистів бійці Національної гвардії пройшлися по вулиці з радянськими прапорами і з червоними стрічками.

Дарма, що кримінальний кодекс тепер забороняє публічне використання комуністичної символіки.

А випадок особливо резонансний тим, що йдеться не про цивільних осіб, а про військовослужбовців Національної гвардії. Тим більше, очевидно ж, що рішення про те, щоб носити радянську символіку містом приймалося не цими молодими службовцями, а, кимось зі старших офіцерів місцевого командування гвардії. Отож, якщо ті, хто мають стояти на сторожі закону його порушують, то що вже говорити про решту громадян.



Парад Нацгвардії з радянською символікою



Втім, через розголос в медіа та соціальних мережах, зрештою, поліція відкрила через цей випадок кримінальне провадження, а командувач Нацгвардії навіть наказав провести службове розслідування. Бо публічно демонструвати комуністичні символи, нагадаю, як і нацистські, заборонено Кримінальним Кодексом.

Читайте також: Як "судді Майдану" продовжують служити на вигоду владі

І дізнавшись про таку швидку реакцію поліції і командування гвардії, відомий історик та директор Інституту Національної пам’яті Володимир В’ятрович навіть на радощах написав: "Реванш не пройде!", мовляв, ось тепер винуватців пропаганди радянської символіки знайдуть, показово покарають й іншим буде наука.



Покваплюсь засмутити пана історика.

Ті, хто останнім часом не приховує своїх симпатій до СРСР, до комунізму та спорідненого з ними "руского міра", почуваються цілком безпечно.

Навіть після того, як правоохоронці відкривають кримінальні справи і обіцяють всіх покарати за всією суворістю закону. Нагадаю про ще один випадок.



Пам'ятаєте, як минулої весни депутати Одеської міської ради повернули деяким вулицям Одеси радянські назви? У цих вулиць спочатку рішенням обласної влади радянські назви позабирали. Але, депутати міської ради Одеси рік тому в переддень 9 травня скасували рішення обласної влади про перейменування і відновили радянські назви вулиць міста. Обурення громадськості через такий сепаратистський вчинок одеських міських депутатів було неймовірне.



Тому що сьогодні на вулицях радянські символи – а завтра російські триколори, це ж ми проходили вже. Служба Безпеки України та прокуратура через цей вчинок одеських депутатів навіть відкрили кримінальне провадження за статтею про пропаганду комуністичного та нацистського тоталітарних режимів. За цією статтею, нагадаю, винуватцям може світити покарання від 5-ти до 10-ти років за ґратами.

Читайте також: Кругова порука в українських судах, або Як одні корупціонери беруть на поруки інших

І ось пройшов майже рік. Ми поцікавились в одеської прокуратури та СБУ чи закінчилося вже слідство по цьому демаршу одеських депутатів? Чи вручені комусь підозри за цей місцевий сепаратизм? Чи передали справу до суду? Чи можливо, когось вже посадили за це бодай під домашній арешт. Відповідь прокуратури була в дуже модному тепер стилі правоохоронців: "ніхто не сяде". На наш запит прокурори відповіли, що "досудове розслідування у даному провадженні триває. Про підозру на даний час нікому не повідомлено".

Нікому, уявляєте? Це при тому, що список депутатів, які проголосували за це рішення висить на сайті мерії – там вся фракція мера Одеси Труханова на чолі з ним самим, плюс депутати Опоблоку. І всі вони на волі і в комфорті.



Мер Одеси Геннадій Труханов

Натомість, як ми знаємо, проти активістів місцевого Автомайдану та Правого сектора, які протестують проти незаконних забудов та сепаратистів прокуратура штампує кримінальні справи одну за одною.



А одного з активістів Сергія Стерненка – людину патріотичних поглядів та вчинків вже довелося витягати з-за ґрат через сфабриковане провадження. А от до депутатів одеської міської ради в прокуратури питань досі немає. То ж чи варто дивуватися, що після непокараних мерів-сепаратистів на Донбасі, та депутатів в Одесі, тепер ось у Кривому Розі на Дніпропетровщині прихильники руского міра піднімають голову?



Сергій Стерненко



Тим більше, що тамтешній мер, так само, як і в Одесі, давно не приховує свого теплого ставлення до Росії. Тому, не дивуйтесь, коли в разі чого, ці одеські депутати дістануть з внутрішніх кишень російські паспорти та георгіївські стрічки і кликатимуть Путіна ввести війська.

Читайте також: Телеканал "Прямий" та Петро Порошенко: хто справжній власник

Бо нинішня влада їм шле чудовий сигнал: витирати ноги об Україну і ї закони можна. Головне – не критикуйте президента і вчасно віддавайте частку з вкраденого. То ж чомусь мало сумнівів в тому, що нікого не покарають і за ці радянські прапори в Кривому розі. Хотів би помилятись. Але почекаймо і згодом перевіримо.