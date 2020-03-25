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      Як врятувати життя собі та близьким: онлайн-курс з першої медичної допомоги

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      Онлайн-курс з першої медичної допомоги

      26-29 березня національний молодіжний освітній проєкт Safety Park проведе безкоштовний онлайн-курс з надання першої домедичної допомоги для всіх бажаючих.

      У якості тренерів виступлять експерти-практики з міжнародною сертифікацією та досвідом роботи рятувальниками у ЄС та США.

      Глядачі матимуть змогу дізнатися про особливості організації медичної безпеки в умовах карантину та сучасні міжнародні алгоритми дій у ситуаціях, пов‘язаних з ризиком для здоров‘я.

      Цим курсом організатори, громадська організація Traffic Challenge та благодійний фонд "Демократичний розвиток", запускають всеукраїнський освітній проєкт з безпеки – Safety Park.

      Зареєструватися на онлайн-курс можна за посиланням.

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      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Медицина Новини України
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