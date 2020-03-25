Як врятувати життя собі та близьким: онлайн-курс з першої медичної допомоги
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26-29 березня національний молодіжний освітній проєкт Safety Park проведе безкоштовний онлайн-курс з надання першої домедичної допомоги для всіх бажаючих.
У якості тренерів виступлять експерти-практики з міжнародною сертифікацією та досвідом роботи рятувальниками у ЄС та США.
Глядачі матимуть змогу дізнатися про особливості організації медичної безпеки в умовах карантину та сучасні міжнародні алгоритми дій у ситуаціях, пов‘язаних з ризиком для здоров‘я.
Цим курсом організатори, громадська організація Traffic Challenge та благодійний фонд "Демократичний розвиток", запускають всеукраїнський освітній проєкт з безпеки – Safety Park.
Зареєструватися на онлайн-курс можна за посиланням.
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