Як врятувати життя собі та близьким: онлайн-курс з першої медичної допомоги

26-29 березня національний молодіжний освітній проєкт Safety Park проведе безкоштовний онлайн-курс з надання першої домедичної допомоги для всіх бажаючих.

У якості тренерів виступлять експерти-практики з міжнародною сертифікацією та досвідом роботи рятувальниками у ЄС та США.

Глядачі матимуть змогу дізнатися про особливості організації медичної безпеки в умовах карантину та сучасні міжнародні алгоритми дій у ситуаціях, пов‘язаних з ризиком для здоров‘я.

Цим курсом організатори, громадська організація Traffic Challenge та благодійний фонд "Демократичний розвиток", запускають всеукраїнський освітній проєкт з безпеки – Safety Park.

Зареєструватися на онлайн-курс можна за посиланням.