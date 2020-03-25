Как спасти жизнь себе и близким: онлайн-курс по оказанию первой медицинской помощи

26-29 марта национальный молодежный образовательный проект Safety Park проведет бесплатный онлайн-курс по оказанию первой медицинской помощи для всех желающих.

В качестве тренеров выступят эксперты-практики с международной сертификацией и опытом работы спасателями в ЕС и США.

Зрители смогут узнать об особенностях организации медицинской безопасности в условиях карантина и современные международные алгоритмы действий в ситуациях, связанных с риском для здоровья.

Этим курсом организаторы, общественная организация Traffic Challenge и благотворительный фонд "Демократичний розвиток", запускают всеукраинский образовательный проект по безопасности – Safety Park.

Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке