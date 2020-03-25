Как спасти жизнь себе и близким: онлайн-курс по оказанию первой медицинской помощи
26-29 марта национальный молодежный образовательный проект Safety Park проведет бесплатный онлайн-курс по оказанию первой медицинской помощи для всех желающих.
В качестве тренеров выступят эксперты-практики с международной сертификацией и опытом работы спасателями в ЕС и США.
Зрители смогут узнать об особенностях организации медицинской безопасности в условиях карантина и современные международные алгоритмы действий в ситуациях, связанных с риском для здоровья.
Этим курсом организаторы, общественная организация Traffic Challenge и благотворительный фонд "Демократичний розвиток", запускают всеукраинский образовательный проект по безопасности – Safety Park.
Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке
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