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      Как спасти жизнь себе и близким: онлайн-курс по оказанию первой медицинской помощи

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      26-29 марта национальный молодежный образовательный проект Safety Park проведет бесплатный онлайн-курс по оказанию первой медицинской помощи для всех желающих.

      В качестве тренеров выступят эксперты-практики с международной сертификацией и опытом работы спасателями в ЕС и США.

      Зрители смогут узнать об особенностях организации медицинской безопасности в условиях карантина и современные международные алгоритмы действий в ситуациях, связанных с риском для здоровья.

      Этим курсом организаторы, общественная организация Traffic Challenge и благотворительный фонд "Демократичний розвиток", запускают всеукраинский образовательный проект по безопасности – Safety Park.

      Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке

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      Автор: Ліза Астахова
      Теги: Новости Украины Медицина
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