Як за чотири роки різко скоротилася кількість росіян, які відвідують Україну: цифра

З моменту початку анексії Криму та окупації Донбасу кількість росіян, які в’їхали до України у 2017 році, скоротилася в чотири рази, в порівнянні з 2013 роком.

Число росіян, що відвідали Україну з діловими візитами, в 2017 році скоротилося більш ніж в 10 разів у порівнянні з 2013 роком. Про це свідчать дані Федеральної служби безпеки РФ, повідомляє "Известия". У 2013 році ділові поїздки в Україну здійснили понад 92 тисячі росіян. У 2017-му з діловими візитами в Україні побувало вже менше 9 тисяч осіб.

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У той же час, щодо приватних поїздок, то у 2013 році 9 мільйонів громадян Російської Федерації відвідали Україну. У 2017-му ця цифра скоротилася в чотири рази – до 2,3 мільйона осіб.

За даними ФСБ, значно знизився і турпотік з РФ. Якщо в 2013-му в Україні побувало понад 400 тисяч російських туристів, то в минулому році Україну вибрали для подорожі лише 68 осіб.

На постійне місце проживання в Україну в 2013 році перебралися 25 громадян РФ, а в 2017-му – жодного.

Варто зазначити, що у цих даних відсутня інформація щодо російських військових, які потрапили на територію України на окупованому Донбасі, а також росіян, які перебралися в окупований Крим.

Нагадаємо, що з 1 січня 2018 року для росіян змінилася процедура перетину українського кордону. Окрім того громадяни Росії повинні будуть завчасно по електронних каналах повідомляти органам влади України про намір здійснити поїздку.