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      Як зміниться ціна на газ у 2019 році: думка експерта

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      Як зміниться ціна на газ у 2019 році
      Як зміниться ціна на газ у 2019 році

      Ціна на газ буде дуже суттєво залежати від цін на нафту. Якщо і буде підвищення у 2019 році, то воно може бути дуже помірним.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Борис Кушнірук.

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      "Від дешевих цін на газ та опалення виграють тільки ті, хто має великі помешкання. Якщо ми встановимо, як це планується, повністю монетизовану систему видачі субсидій, то виграємо у двох речах. Тобто при монетизації буде добре малозабезпеченим, бо вони зможуть економити. Окрім цього, забезпечених ми заставимо платити повну ціну, а ці гроші зможуть піти до держбюджету", – сказав експерт.

      За його словами, ми маємо розуміти, якщо ціна на газ стане дешевшою, то дуже суттєво впадуть ціни на аграрну та металургійну продукції. А тому Україна дуже втратить на зовнішньому експорті.

      Дивіться відео повного інтерв'ю Бориса Кушнірука у ефірі 24 каналу:

       

       

      Теги: Новини України Газ Тарифи на газ Комунальні послуги Ціни
      Джерело: 24 канал
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