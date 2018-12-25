Як зміниться ціна на газ у 2019 році: думка експерта

Ціна на газ буде дуже суттєво залежати від цін на нафту. Якщо і буде підвищення у 2019 році, то воно може бути дуже помірним.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Борис Кушнірук.

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"Від дешевих цін на газ та опалення виграють тільки ті, хто має великі помешкання. Якщо ми встановимо, як це планується, повністю монетизовану систему видачі субсидій, то виграємо у двох речах. Тобто при монетизації буде добре малозабезпеченим, бо вони зможуть економити. Окрім цього, забезпечених ми заставимо платити повну ціну, а ці гроші зможуть піти до держбюджету", – сказав експерт.

За його словами, ми маємо розуміти, якщо ціна на газ стане дешевшою, то дуже суттєво впадуть ціни на аграрну та металургійну продукції. А тому Україна дуже втратить на зовнішньому експорті.

Дивіться відео повного інтерв'ю Бориса Кушнірука у ефірі 24 каналу: