22:33
3 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, сьогодні
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, сьогодні
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Як змінювався Офіс Президента за часів різних президентів

      174 Читать новость на русском

      Адміністрація, секретаріат, знову адміністрація і тепер вже – офіс. Так за весь час незалежності України змінювалась назва апарату президента. Кожен гарант в першу чергу брався щось міняти: кількість робітників, назву чи меблі. І новообраний Володимир Зеленський в цьому не виключення.

      Як змінювалась адміністрація президента і чи дійсно вони реформували систему роботи – дізнавалися журналісти 24 каналу.

      Читайте також: Президентський переїзд: як виглядатиме офіс Зеленського в Українському домі – фото

      Зеленський – не перший, хто хоче трансформувати АП. Кожна нова влада пропонувала свої зміни у роботі апарату. Першим реорганізатором був третій глава держави – Віктор Ющенко.

      ап
      Офіс Президента зараз

      ► Ющенко

      Коли Ющенко переміг, він поміняв назву на Секретаріат Президента. І, власне, на цьому реорганізація апарату Віктора Андрійовича завершилась.

      ► Янукович

      Таким собі реорганізатором виявився і його горезвісний наступник – Віктор Янукович. Недофеодал повернув секретаріату горде звання Адміністрації та додав ще більше шику у строгі стіни апарату.

      ► Порошенко

      А першим, хто хотів попрощатись з будівлею на Банковій, став Петро Порошенко. П'ятий президент планував переїхати з апаратом, але у 2014 році, під час активної фази війни в Україні і постмайданної атмосфери в країні, це було не на часі.

      Якихось глобальних змін у роботі апарату за весь час незалежності України не було,
      – зазначив політолог Олексій Мінаков.

      ► Зеленський

      "На старих декораціях важко ставити нову виставу", – сказала керівниця прес-служби Офісу Президента Ірина Побєдоносцева. Так по-філософськи у президента пояснили, чому вирішили реорганізувати адміністрацію. Тиждень тому назву змінили. І тепер це – Офіс Президента. Який хочуть ще й перевезти з Банкової.

      Тут не можна перебкувати, я з глузду з'їду,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      Позолота, мармур, шкіряні крісла, дорогі картини, кабінети у пафосному стилі Пшонки. Масштаби приміщення вражають – понад 20 тисяч квадратних метрів. "Я можу находити тут, між офісами, приблизно десять кілометрів в день", – розповіла прес-секретарка президента Юлія Мендель.

      Всім цим у Зеленського аргументують необхідність змін. З помпезної будівлі планують переїхати в Український дім на Хрещатику. При чому заберуть з собою лише половину з 400 з зайвим робітників.

      Це така своєрідна "бутафорія змін", коли президент починає зі зміни назви свого офісу-апарату,
      – посянив політолог Михайло Басараб.

      український дім
      Офіс Президента хочуть перенести в Український дім

      ► В чому справді проблема апарату

      З часів найпершого керівництва Адміністрації Арезидента кількість її робітників збільшилась удвічі та вже тричі змінювали її назву. Хоча реформувати офіс гаранта потрібно було б у зовсім по-іншому.

      Досі існує так звана ДУСя – державне управління справами, яке існує взагалі поза будь-якими законами. Тобто, не регулюється жодним законодавством, але є штат працівників і бюджет,
      – підкреслив політолог Олексій Мінаков.

      Спеціальний державний орган, Державне управління справами – або просто ДУСя в народі – забезпечує діяльність апарату президента. І розпоряджається більш ніж двома мільярдами бюджетних коштів на рік. З них платять зарплатні не тільки працівникам апарату, а й робітникам десятків санаторіїв та підприємств, які чомусь також перебувають на балансі ДУСі.

      Читайте також: Скільки коштуватиме перенести Офіс Президента в Український дім і що там за ці гроші зроблять

      Її діяльність ніяк не регулюється законодавчо. Невідомо достеменно, скільки у ДУСі робітників. І це створює чудовий простір для корупції прямо всередині апарату президента. І неважливо, як його називати: адміністрацією, секретаріатом, чи офісом.

      Більше про переїзд Офісу Президента – читайте тут.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      сьогодні
      5375
      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Володимир Зеленський Переїзд Адміністрації Президента Віктор Янукович Віктор Ющенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та перевірка СБУ кандидатів у нардепи
      сьогодні , 22:09 Головні новини 3 липня: законопроект про дематюкацію та перевірка СБУ кандидатів у нардепи
      353
      Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство
      сьогодні , 22:01 Луганск – донбасский Чернобыль с претензией на мировое господство
      Ольга Черненко 225
      Все для перемоги: як партіям з низьким рейтингом надолужити втрачене
      сьогодні , 20:01 Все для перемоги: як партіям з низьким рейтингом надолужити втрачене
      Ірина Поліщук 687
      Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      сьогодні , 19:01 Бізнес у США та Україні: 7 головних відмінностей
      Яніна Ткачук 1576
      Операция ВСУ по уничтожению российского комплекса разведки прошла блестяще: детали
      сьогодні , 19:00 Операция ВСУ по уничтожению российского комплекса разведки прошла блестяще: детали
      Юрій Бутусов 2263
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук