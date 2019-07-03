Як змінювався Офіс Президента за часів різних президентів

Адміністрація, секретаріат, знову адміністрація і тепер вже – офіс. Так за весь час незалежності України змінювалась назва апарату президента. Кожен гарант в першу чергу брався щось міняти: кількість робітників, назву чи меблі. І новообраний Володимир Зеленський в цьому не виключення.

Як змінювалась адміністрація президента і чи дійсно вони реформували систему роботи – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Зеленський – не перший, хто хоче трансформувати АП. Кожна нова влада пропонувала свої зміни у роботі апарату. Першим реорганізатором був третій глава держави – Віктор Ющенко.



Офіс Президента зараз

► Ющенко

Коли Ющенко переміг, він поміняв назву на Секретаріат Президента. І, власне, на цьому реорганізація апарату Віктора Андрійовича завершилась.

► Янукович

Таким собі реорганізатором виявився і його горезвісний наступник – Віктор Янукович. Недофеодал повернув секретаріату горде звання Адміністрації та додав ще більше шику у строгі стіни апарату.

► Порошенко

А першим, хто хотів попрощатись з будівлею на Банковій, став Петро Порошенко. П'ятий президент планував переїхати з апаратом, але у 2014 році, під час активної фази війни в Україні і постмайданної атмосфери в країні, це було не на часі.

Якихось глобальних змін у роботі апарату за весь час незалежності України не було,

– зазначив політолог Олексій Мінаков.

► Зеленський

"На старих декораціях важко ставити нову виставу", – сказала керівниця прес-служби Офісу Президента Ірина Побєдоносцева. Так по-філософськи у президента пояснили, чому вирішили реорганізувати адміністрацію. Тиждень тому назву змінили. І тепер це – Офіс Президента. Який хочуть ще й перевезти з Банкової.

Тут не можна перебкувати, я з глузду з'їду,

– наголосив Володимир Зеленський.

Позолота, мармур, шкіряні крісла, дорогі картини, кабінети у пафосному стилі Пшонки. Масштаби приміщення вражають – понад 20 тисяч квадратних метрів. "Я можу находити тут, між офісами, приблизно десять кілометрів в день", – розповіла прес-секретарка президента Юлія Мендель.

Всім цим у Зеленського аргументують необхідність змін. З помпезної будівлі планують переїхати в Український дім на Хрещатику. При чому заберуть з собою лише половину з 400 з зайвим робітників.

Це така своєрідна "бутафорія змін", коли президент починає зі зміни назви свого офісу-апарату,

– посянив політолог Михайло Басараб.



Офіс Президента хочуть перенести в Український дім

► В чому справді проблема апарату

З часів найпершого керівництва Адміністрації Арезидента кількість її робітників збільшилась удвічі та вже тричі змінювали її назву. Хоча реформувати офіс гаранта потрібно було б у зовсім по-іншому.

Досі існує так звана ДУСя – державне управління справами, яке існує взагалі поза будь-якими законами. Тобто, не регулюється жодним законодавством, але є штат працівників і бюджет,

– підкреслив політолог Олексій Мінаков.

Спеціальний державний орган, Державне управління справами – або просто ДУСя в народі – забезпечує діяльність апарату президента. І розпоряджається більш ніж двома мільярдами бюджетних коштів на рік. З них платять зарплатні не тільки працівникам апарату, а й робітникам десятків санаторіїв та підприємств, які чомусь також перебувають на балансі ДУСі.

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Її діяльність ніяк не регулюється законодавчо. Невідомо достеменно, скільки у ДУСі робітників. І це створює чудовий простір для корупції прямо всередині апарату президента. І неважливо, як його називати: адміністрацією, секретаріатом, чи офісом.

Більше про переїзд Офісу Президента – читайте тут.