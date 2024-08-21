Скільки військових частин приєдналося до застосунку Армія+: в Міноборони дали відповідь
Джерело:Армія inform
Нещодавно в Україні запустили новий цифровий продукт – Армія+. Стало відомо, скільки військових частин приєдналося до цього застосунку.
Відповідну інформацію в інтерв'ю АрміяInform розповіла заступниця очільника Міноборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.
Дивіться також Вдарили у серце паперової армії: які функції вже доступні й незабаром будуть в застосунку Армія+
Кількість військових частин, які приєдналися до застосунку Армія+
Журналісти поцікавилися, скільки станом на 20 серпня військових частин приєдналися до застосунку і запитали про кількість рапортів, які вже подали через Армію+.
За словами Черногоренко, зараз, під час перебування в стадії запуску і впровадження, масштабування, один з важливих показників – це кількість військових частин, які запроваджують в себе використання Армії+.
Станом на цю хвилину йдеться про 264 військові частини, які вже почали застосовувати електронні рапорти для своїх підрозділів,
– розповіла вона
Вона зазначила, що також у них є ще один важливий показник – кількість успішних авторизацій: 75 тисяч.
"Ми вважаємо, що це дуже швидка динаміка. Це та кількість військовослужбовців, які вже використовують дійсно революційний продукт. І роблять цей перший крок разом з Міністерством оборони", – додала вона.