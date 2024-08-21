Скільки військових частин приєдналося до застосунку Армія+: в Міноборони дали відповідь

Нещодавно в Україні запустили новий цифровий продукт – Армія+. Стало відомо, скільки військових частин приєдналося до цього застосунку.

Відповідну інформацію в інтерв'ю АрміяInform розповіла заступниця очільника Міноборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.

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Кількість військових частин, які приєдналися до застосунку Армія+

Журналісти поцікавилися, скільки станом на 20 серпня військових частин приєдналися до застосунку і запитали про кількість рапортів, які вже подали через Армію+.

За словами Черногоренко, зараз, під час перебування в стадії запуску і впровадження, масштабування, один з важливих показників – це кількість військових частин, які запроваджують в себе використання Армії+.

Станом на цю хвилину йдеться про 264 військові частини, які вже почали застосовувати електронні рапорти для своїх підрозділів,

– розповіла вона

Вона зазначила, що також у них є ще один важливий показник – кількість успішних авторизацій: 75 тисяч.

"Ми вважаємо, що це дуже швидка динаміка. Це та кількість військовослужбовців, які вже використовують дійсно революційний продукт. І роблять цей перший крок разом з Міністерством оборони", – додала вона.