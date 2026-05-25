ЗСУ мають локальні успіхи на 2 напрямках, Росія тисне у районі Покровська: огляд фронту від ISW

Російські війська посилюють тиск на більшості напрямків фронту. Втім, ворогу не вдається досягти реальних просувань.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою. За даними аналітиків, Сили оборони мали локальний успіх на двох напрямках.

Дивіться також Росія тричі за остані дні перекидала сили з-під Куп'янська на інший важливий напрямок: огляд ISW

Де українські сили мали просування останнім часом?

Тактичний район Костянтинівка – Дружківка.

Геолоковані кадри за 24 травня свідчать про те, що Сили оборони просунулися у східній частині Міньківки, на північний схід від Костянтинівки.

Водночас кадри за 23 травня показують удари українських сил по російських позиціях на південних і південно-західних околицях Костянтинівки, де окупанти намагалися здійснити інфільтрацію.

Російський військовий блогер 24 травня заявив, що на Костянтинівському напрямку російська техніка швидко грузне в багнюці на лінії фронту.

Гуляйпільський напрямок

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 травня, свідчать, що українські військові просунулися або закріпилися у східній частині Воздвижівки, на північний захід від Гуляйполя.

Раніше ISW повідомляв про російські спроби проникнення в цьому районі.

Що відбувається на інших напрямках фронту?

Російські сили також продовжують проводити інфільтрації на Покровському напрямку.

Військовослужбовець української бригади, яка діє на цьому напрямку, 24 травня повідомив, що окупанти посилюють тиск на цій ділянці фронту.

За його словами, росіяни продовжують використовувати тактику малих груп для проникнення та накопичення сил у тилу українських позицій. Також він зазначив, що російські війська активно застосовують велику кількість дронів для порушення української логістики на полі бою.

Довідка: Співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив, що російські війська нібито повністю окупували Покровськ і Мирноград та нарощують там сили для подальшого наступу на Донеччині. Водночас українські військові спростували інформацію про повну втрату Покровська. У ДШВ заявили, що оборона міста триває, а Сили оборони досі утримують окремі позиції на північних околицях.

Тим часом речник української бригади, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що росіяни дедалі частіше використовують квадроцикли та мотоцикли для атак у зоні відповідальності бригади.

Зверніть увагу! У Куп'янську можуть залишатися до 20 російських військових. Речник ОСУВ Віктор Трегубов повідомив, що окупанти не можуть прорватися до Куп'янська через Голубівку через великі втрати. За його словами, саме місто наразі захищене від спроб проникнення ворога. Найактивніші атаки росіян фіксують поблизу Куп'янська-Вузлового, де окупанти намагаються заводити малі піхотні групи. Однак українські сили стримують ці спроби.

24 травня російські війська продовжили наступальні дії на Оріхівському напрямку, але просування не мали. Російський військовий блогер заявив, що ситуація для окупантів погіршується у Степногірську на північний захід від Оріхова та в Малій Токмачці на південний схід від Оріхова.

Цікаво! Росіяни вже кілька років заявляють про нібито захоплення Малої Токмачки у Запорізькій області, хоча селище досі контролюють українські сили. Через це в мережі навіть з'явився мем про те, що "облога Малої Токмачки триває довше за Сталінград".

Яка ситуація на фронті / Карти ISW