Білорусь раптово перевіряє боєготовність армії: що відбувається на кордоні з Україною

У Держприкордонслужбі активно моніторять ситуацію на кордоні з Білоруссю. Там продовжують перебувати певні підрозділи армії країни-союзниці Росії. Часом на її території відбуваються заходи, пов'язані з перевіркою боєготовності збройних сил.

Про оперативну ситуацію на білоруському кордоні розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу.

Яке становище на кордоні?

Як поінформував речник, Білорусь продовжує утримувати в прикордонних до України регіонах певну кількість своїх підрозділів. Робиться це для створення ілюзії очікування загрози саме з території України.

Проте наразі переміщення білоруських військових чи техніки з боку країни не фіксується.

Загалом нестандартних ситуацій по кордону з Білоруссю немає,

– сказав Демченко.

Однак за його словами, у Білорусі українські прикордонники спостерігають черговий етап раптової комплексної перевірки боєготовності.

Попри відсутність конкретної загрози з боку партнерки Росії, Північний напрямок для України не перестає бути загрозливим. Тож українська сторона працює над зміцненням оборонних позицій.

Як розповів речник ДПСУ, інженерні підрозділи прикордонників разом з місцевою владою проводять роботи з укріплення лінії кордону та створення фортифікацій.

Це робиться для того, щоб кожен складник Сил оборони нашої країни, які перебувають на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбудеться повторно з території Білорусі,

– наголосив Демченко.

Що відбувається на Сумщині та на Чернігівщині?