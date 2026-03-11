Білорусь раптово перевіряє боєготовність армії: що відбувається на кордоні з Україною
- Білорусь проводить перевірку боєготовності своїх збройних сил поблизу українського кордону.
- ДПСУ зміцнює оборонні позиції на північному напрямку, зокрема через інженерні роботи.
У Держприкордонслужбі активно моніторять ситуацію на кордоні з Білоруссю. Там продовжують перебувати певні підрозділи армії країни-союзниці Росії. Часом на її території відбуваються заходи, пов'язані з перевіркою боєготовності збройних сил.
Про оперативну ситуацію на білоруському кордоні розповів речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу.
Яке становище на кордоні?
Як поінформував речник, Білорусь продовжує утримувати в прикордонних до України регіонах певну кількість своїх підрозділів. Робиться це для створення ілюзії очікування загрози саме з території України.
Проте наразі переміщення білоруських військових чи техніки з боку країни не фіксується.
Загалом нестандартних ситуацій по кордону з Білоруссю немає,
– сказав Демченко.
Однак за його словами, у Білорусі українські прикордонники спостерігають черговий етап раптової комплексної перевірки боєготовності.
Попри відсутність конкретної загрози з боку партнерки Росії, Північний напрямок для України не перестає бути загрозливим. Тож українська сторона працює над зміцненням оборонних позицій.
Як розповів речник ДПСУ, інженерні підрозділи прикордонників разом з місцевою владою проводять роботи з укріплення лінії кордону та створення фортифікацій.
Це робиться для того, щоб кожен складник Сил оборони нашої країни, які перебувають на цьому напрямку, мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо така відбудеться повторно з території Білорусі,
– наголосив Демченко.
Що відбувається на Сумщині та на Чернігівщині?
Російські війська нещодавно встановили контроль над селом Сопич у Сумській області. Саме з цього населеного пункту вони незаконно вивезли до Росії 10 місцевих мешканців.
Також окупанти просунулися в районах населених пунктів Попівка, Високе та Комарівка.
Триває також постійний терор Чернігівської області. Під час однієї з останніх атак у місті Новгород-Сіверський ударний безпілотник типу "Герань" влучив у будівлю райдержадміністрації. Унаслідок удару споруда зазнала критичних руйнувань і фактично була знищена.