Яка ситуація на різних напрямках наступу окупантів за тиждень героїчної боротьби

Російські загарбники безуспішно намагаються взяти Україну з усіх сторін. ЗСУ вже тиждень героїчно дає відсіч окупантам на різних напрямках їхнього вторгнення.

У ЗСУ кажуть, що ворог на всіх напрямка наступу не досягнув успіху. Саме тому російські окупанти знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

До теми Окупанти не можуть досягти успіху й обстрілюють житлові квартали великих міст, – ЗСУ

Ситуація по напрямках боротьби

У Генштабі кажуть, що на Волинському напрямку ворог продовжує проводити демонстраційні дії вздовж державного кордону.

На Поліському напрямку окупант намагається проводити наступальні дії в районі населених пунктів Козаровичі, Вишгород, Фастів, Обухів. Росіяни розгортають польові логістичні табори в районах Бородянки, Катюжанки та Гавронщини.

На Сіверському напрямку російські окупанти, не маючи успіху в українських містах Чернігів, Ніжин та Суми, Лебедин та Охтирка, уникаючи бойових зіткнень зі ЗСУ, намагаються дістатись північних околиць Києва. Ворожі частини та підрозділи зосередились в районах с Баришівки, Нової Басані, Любеча. Одна з військових частин Росії там втратила боєздатність, але перегруповується і намагається наступати на Бровари та Київ.

На Слобожанському напрямку ворог проводить наступальну операцію у в районах населених пунктів Золочів, Харків, Балаклія. Також намагається продовжити наступ у напрямку Лозової, але катастрофічно потребує поповнення втраченої техніки та особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти та їх артилерія продовжують наступальні дії в районах населених пунктів Новий Айдар, Волноваха та Маріуполь. Головною метою ворога було вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Але план окупантів провалився.

На Таврійському напрямку ворог досі намагається проводити наступальну операцію. Росіяни перегрупувалися та вивели частини оперативних резервів, тому зосередили основні зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ.

У Чорноморській операційній зоні корабельні групи Чорноморського флоту продовжують вести вогонь по цивільних кораблях та захоплювати в полон моряків.



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