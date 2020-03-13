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      Яка Хургада, яка Туреччина, – Кулеба закликав українців не купуватись на гарячі тури

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба / Кабмін

      Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав українських громадян не піддаватись на гарячі рекламні пропозиції туристичних компаній. За його словами, варто відмовитись від подорожей, доки світ лихоманить від коронавірусу.

      Тим, хто вже забронював поїздки, Кулеба рекомендує окремо домовлятися з туроператорами. Про це він заявив в ефірі програми "Свободи слова Савіка Шустера". Дипломат також запевнив, що уряд співпрацюватиме з туристичними компаніями для того, щоб вони себе цивілізовано поводили.

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      Кулеба припустив, що туркомпанії все ж вдаватимуться до таких кроків і не повертатимуть гроші. Але, за його словами, треба боротися за свої права.

      Не час зараз наживатися на громадянах – мор по світу пішов. Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури,
      – наголосив глава МЗС.

      Відзначимо, що 17 березня Україна закриє регулярне авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський закликав українців повернутися до цього часу додому. Ті, хто з об'єктивних причин не встигнуть цього зробити, повинні звернутися у консульство. Їх повернуть додому окремими нерегулярними рейсами.


      МЗС не рекомендує відвідувати ці країни на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: головне

      • Станом на 13 березня в Україні підтверджено 3 випадки зараження коронавірусом. Вже померла перша жертва. Пацієнтку з Радомишля Житомирської області, у якої вчора підтвердили коронавірус, не вдалося врятувати. Смерть жінки підтвердив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
      • У відомстві додали, що під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та інші люди, з якими вона контактувала. Померла жінка знаходилася в групі ризику. Як відомо, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом Covid-19 з летальними наслідками.
      • Сім'я померлої жінки перебуває на самоізоляції та під посиленим наглядом патрульної поліції. Окрім того, місцевим правоохоронцям наказано вести посилений режим служби. У Радомишлі на Житомирщині оголошено надзвичайний стан.
      • У Чернівцях, де перебуває двоє пацієнтів з коронавірусом, діє суворий карантин: навчання скасували, закрили найбільший в області ринок, а також обмежили відвідування спорткомплексів.
      • З 12 березня до 4 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин зі скасуванням навчання у школах, вишах і садочках, змагань із вболівальниками, концертів тощо.
      У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, яку відвідувала померла українка
      13 березня
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Подорожі МЗС України Туристичний бізнес Дмитро Кулеба – новини
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