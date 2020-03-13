Яка Хургада, яка Туреччина, – Кулеба закликав українців не купуватись на гарячі тури

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав українських громадян не піддаватись на гарячі рекламні пропозиції туристичних компаній. За його словами, варто відмовитись від подорожей, доки світ лихоманить від коронавірусу.

Тим, хто вже забронював поїздки, Кулеба рекомендує окремо домовлятися з туроператорами. Про це він заявив в ефірі програми "Свободи слова Савіка Шустера". Дипломат також запевнив, що уряд співпрацюватиме з туристичними компаніями для того, щоб вони себе цивілізовано поводили.

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Кулеба припустив, що туркомпанії все ж вдаватимуться до таких кроків і не повертатимуть гроші. Але, за його словами, треба боротися за свої права.

Не час зараз наживатися на громадянах – мор по світу пішов. Не купуйтеся на ці дешеві гарячі тури,

– наголосив глава МЗС.

Відзначимо, що 17 березня Україна закриє регулярне авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський закликав українців повернутися до цього часу додому. Ті, хто з об'єктивних причин не встигнуть цього зробити, повинні звернутися у консульство. Їх повернуть додому окремими нерегулярними рейсами.



МЗС не рекомендує відвідувати ці країни на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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