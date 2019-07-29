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      Яка позиція США щодо анексії Криму: пояснення представника Меджлісу

      1007 Читать новость на русском
      Україна та США
      Україна та США / proexpress.com.ua

      У Кримській декларації, яку ухвалили у Сполучених Штатах Америки, в черговий раз підкреслили, що російська окупація Криму це є "найбільше порушення міжнародного права".

      Ухвалення цього документу є важливою подією, адже відображає принципову позицію однієї з провідних держав у світі, на політику якої орієнтується багато інших країн. Про це заявив Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв в інтерв'ю "Крим.Реалії".

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      Член Меджлісу також додав, що Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що ні при якому розкладі не визнаватимуть анексію Криму і продовжать підтримку України в боротьбі за деокупацію півострова.

      Важливо звернути увагу і на момент ухвалення цього документа – невдовзі після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна в Фінляндії в 2018 році. За моєю суб'єктивною оцінкою, на тій зустрічі колишній бізнесмен Трамп поступився досвідченому політику, КГБшнику Путіну, який намагався виправдати окупацію Криму,
      – пояснив Ескендер Барієв.

      "На цьому тлі схвалення Декларації говорить про те, що в Америці існують розвинені та системні політичні інститути, які діють незалежно від поведінки президента в конкретній ситуації. В цьому випадку слабка позиція Трампа була компенсована позицією Держдепартаменту США, і це продемонструвало, що в країнах із розвиненою демократією президент не може одноосібно змінити політичний курс держави", – додав Ескендер Барієв.


      Вручення декларації Держдепартаменту США про невизнання анексії Криму Росією

      У тому, що стосується Кримської декларації, експерт зазначає: протягом року з моменту схвалення документа Сполучені Штати не тільки продовжують, але і посилюють санкції щодо Росії.

      "Частина нових санкцій була запроваджена через замах Росії на колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, але частина як і раніше пов'язана з окупацією Криму. Ми спостерігаємо принципову позицію США в ООН із цього питання", – розповів член Меджлісу.

      Ескендер Барієв
      Ескендер Барієв

      У минулому грудні Генеральна Асамблея ООН схвалила дві резолюції з приводу Криму. Перша пов'язана з порушенням прав людини в Криму, а друга – з питаннями мілітаризації півострова. Ці документи дають чітку оцінку Росії як країні-агресору, і в цьому зіграли важливу роль Сполучені Штати,
      – повідомив Ескендер Барієв

      Ескендер Барієв нагадав, що США сприяють зміцненню Збройних сил України, в тому числі заявляючи про надання летальної зброї. 

      Про що йдеться в декларації Держдепартаменту США про невизнання анексії Криму Росією?Своїм вторгненням в Україну в 2014 році і спробою анексії Криму Росія прагнула підірвати основний міжнародний принцип, що розділяється демократичними державами: жодна країна не може силою змінити кордони іншої країни.

      Держави світу, включаючи Росію, погодили цей принцип у Статуті Організації Об'єднаних Націй, зобов'язавшись утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

      Цей фундаментальний принцип, – який був підтверджений у Гельсінському Заключному акті, – є однією з основ, на яких грунтується наша загальна безпека.

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      Теги: Новини США Новини України Україна – Росія Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Росії ООН Кримські татари Володимир Путін Дональд Трамп
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