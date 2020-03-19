Яка ситуація з готівковою валютою в Україні

У Нацбанку України заявили, що дефіцит готівкової валюти в країні виник через перебої в авіасполученні і НБУ бореться з цим. При цьому в фінустанові наголосили, що вони "не друкують долари та євро, тому треба почекати доставки".

НБУ вже закупив частину готівки в євро. 19 березня Нацбанк проведе аукціон, щоб банки змогли обміняти безготівкову валюту на готівкову.

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"Також домовляємося з контрагентами із США про доставку значної партії в доларах. НБУ не друкує долари та євро, тому треба почекати доставки", – мовиться у повідомленні НБУ.

18 березня у "Приватбанку" повідомили, що банк перевів у режим онлайн валютообмінні операції. Однак банки продовжують купувати у населення долари і євро. Зупинений продаж валюти на час припинення міжнародного авіасполучення.

Що відомо про нестачу готівкової валюти в Україні