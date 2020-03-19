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      Яка ситуація з готівковою валютою в Україні

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      Яка ситуація з готівковою валютою в Україні / medium.com

      У Нацбанку України заявили, що дефіцит готівкової валюти в країні виник через перебої в авіасполученні і НБУ бореться з цим. При цьому в фінустанові наголосили, що вони "не друкують долари та євро, тому треба почекати доставки".

      НБУ вже закупив частину готівки в євро. 19 березня Нацбанк проведе аукціон, щоб банки змогли обміняти безготівкову валюту на готівкову.

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      "Також домовляємося з контрагентами із США про доставку значної партії в доларах. НБУ не друкує долари та євро, тому треба почекати доставки", – мовиться у повідомленні НБУ.

      18 березня у "Приватбанку" повідомили, що банк перевів у режим онлайн валютообмінні операції. Однак банки продовжують купувати у населення долари і євро. Зупинений продаж валюти на час припинення міжнародного авіасполучення.

      Що відомо про нестачу готівкової валюти в Україні

      • 17 березня НБУ визнав проблему з дефіцитом готівкової валюти, але заявив, що разом з банками шукає варіанти розв’язання проблеми.
      • Дефіцит готівкової валюти призвів до стрибка її курсу та зростання вартості валюти при онлайн-обміні.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Євро Долар Валюта НБУ Карантин в Україні 2020 Новини України
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