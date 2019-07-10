Якби парламент скасував половину нормативних актів – було б дуже добре, – експерт

Українське законодавство – досить якісне, однак проблема в тому, що воно не завжди виконується. Крім цього, багато нормативно-правових актів дублюють один одного та містять протилежні норми.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив політтехнолог Тарас Загородній.

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Загалом у нас непогане законодавство. Експерт вважає, що антимонопольне законодавство, ухвалене в кінці 1990-х років достатньо якісне. Де-факто – це американський закон, який було перекладено українською та адаптовано під наші реалії. Щоправда, він не працює. Хоча, застосовуючи його, можна було б "вжучити" будь-якого монополіста.

Що необхідно знати про повноваження парламенту, дивіться тут:

У багатьох досі існує радянське переконання – Верховна Рада повинна ухвалювати закони. Мовляв, їх має бути багато – хороших і різних. Насправді це не так. Часто нові закони суперечать вже існуючим, через що потім суди й виносять суперечливі рішення: кожен адвокат посилається на вигідну саме йому норму.

Коли відбудуться дочасні вибори? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Таким чином, позачергові парламентськиі вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

Надмірна зарегульованість не впливає позитивно ні на бізнес, ні на звичайних українців. Якби парламент скасував половину нормативних актів – було б дуже добре. Краще спрощувати життя людей,

– переконаний Тарас Загородній.

Щодо якості – то з-під купола Ради VIII скликання виходило багато лобістських законів.



Основні дати позачергових виборів