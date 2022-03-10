Які черги на виїзді з України: Демченко розповів про ситуацію на кордоні

Помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, яка ситуація на кордоні України.

За його словами, станом на ранок 10 березня 2022 року черг на виїзд з України практично немає.

Важливо 118 тисяч осіб за минулу добу виїхали з України, переважно українці: жінки та діти

По всій ділянці кордону з країнами Європейського Союзу о 6 ранку, о 9 ранку практично немає завантаженості.

"Хоча вчора й кілька днів тому перебували тисячі транспортних засобів", – зазначив помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Може зацікавити – Робота у Польщі: куди можуть влаштуватися українки: