Президент України Володимир Зеленський прокоментував очікування від гарантій безпеки. І сказав свою думку про пропозиції Путіна.

Зеленський дає спільну пресконференцію з Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс президента України.

Яких гарантій безпеки очікує Зеленський для України?

Зеленський зазначив, що поки не знайомий з путінським баченням гарантій безпеки для України й вислухає їх від Трампа.

Він бачить надійною гарантією безпеки для України її сильну армію. Це може забезпечити лише сама Україна, але озброювати її можуть як внутрішні виробники, так і європейські та американські підприємства. У США зокрема є можливість продавати деякі дефіцитні види озброєння. Він вважає, що лише Європа здатна надати фінансово допомогу у цьому питанні.

Поки що Зеленський не знає відповіді, чи може Україна розраховувати на миротворців, закрите небо чи повне забезпечення потреб сил ППО сучасними системами.

Мені здається це (готовність Путіна говорити про гарантії, – 24 Канал) – сигнал російської сторони, що вони не будуть нас далі окуповувати. Але, якщо чесно, це поки що слова,

– каже Зеленський.

Він додав, що готовий поговорити про це в рамках тристоронньої зустрічі й продуктивно налаштований на завтрашню розмову з президентом США Дональдом Трампом.