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Які маршрути працюють у Києві і кому можна їздити транспортом

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Які маршрути працюють у Києві з 11 травня 2020 – хто може їздити
Транспорт у Києві / 24 канал

З 11 травня уряд вирішив послабити карантинні обмеження, але це не стосується громадського транспорту. В Києві транспортом можна користуватись лише за наявності спецквитка та засобів індивідуального захисту. 24 канал пропонує ознайомитись із діючими маршрутами.

Мер Києва на ранковому брифінгу заявив, що з 12 травня місто збільшило кількість маршрутів громадського транспорту з житлових масивів: ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате, інформує 24 канал.

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У режимі спецрейсвів курсують такі автобусні маршрути:

  • № 20 "Житловий масив Корчувате – станцiя метро "Площа Льва Толстого";
  • № 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернiгiвська"
  • № 56-Д "Проспект Палладіна – станція метро "Либідська"
  • № 114 "Вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";
  • № 118 "Станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут";
  • № 119 "Вулиця Касіяна – Контрактова площа";
  • № 220 "Вулиця Тростянецька – вулиця Медова";
  • № 500 "Вулиця Північна – залізничний вокзал "Центральний";
  • № 99-Д "Станція метро "Мінська" – станція метро "Нивки".

Тролейбусні маршрути:

  • № 37-А "Станцiя метро "Лiсова" – вулиця Миколи Закревського. Полiклiнiка";
  • № 7 "Вулиця Чорнобильська – станція метро "Площа Льва Толстого";
  • № 16 "Вулиця Туполєва – Майдан Незалежності";
  • № 30 "Вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай";
  • № 91-Н "Вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";
  • № 92-Н "Проспект Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського";
  • № 25: "Проспект Свободи" – "Станція метро "Почайна".

Трамвайні маршрути:

  • № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
  • № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";
  • № 14 "Проспект Відрадний – Контрактова площа";
  • № 16 "Станція метро "Героїв Дніпра – Контрактова площа";
  • № 22 "Бульвар Перова – завод ЗБК";
  • № 28-Д "Проспект Ватутіна – станція метро "Позняки".

Із розкладом руху громадського транспорту можна ознайомитись за посиланням.


Схема руху транспорту / Карта kyivcity.gov.ua

послаблення карантину з 11 травня що запрацює
Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео: як користуватися транспортом

Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Новини Києва Транспорт
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