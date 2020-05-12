Які маршрути працюють у Києві і кому можна їздити транспортом

З 11 травня уряд вирішив послабити карантинні обмеження, але це не стосується громадського транспорту. В Києві транспортом можна користуватись лише за наявності спецквитка та засобів індивідуального захисту. 24 канал пропонує ознайомитись із діючими маршрутами.

Мер Києва на ранковому брифінгу заявив, що з 12 травня місто збільшило кількість маршрутів громадського транспорту з житлових масивів: ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате, інформує 24 канал. Читайте також Перший день послаблень: Київ скували затори, таксі різко стрибнуло в ціні У режимі спецрейсвів курсують такі автобусні маршрути: № 20 "Житловий масив Корчувате – станцiя метро "Площа Льва Толстого";

№ 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернiгiвська"

№ 56-Д "Проспект Палладіна – станція метро "Либідська"

№ 114 "Вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";

№ 118 "Станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут";

№ 119 "Вулиця Касіяна – Контрактова площа";

№ 220 "Вулиця Тростянецька – вулиця Медова";

№ 500 "Вулиця Північна – залізничний вокзал "Центральний";

№ 99-Д "Станція метро "Мінська" – станція метро "Нивки". Тролейбусні маршрути: № 37-А "Станцiя метро "Лiсова" – вулиця Миколи Закревського. Полiклiнiка";

№ 7 "Вулиця Чорнобильська – станція метро "Площа Льва Толстого";

№ 16 "Вулиця Туполєва – Майдан Незалежності";

№ 30 "Вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай";

№ 91-Н "Вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";

№ 92-Н "Проспект Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського";

№ 25: "Проспект Свободи" – "Станція метро "Почайна". Трамвайні маршрути: № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";

№ 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";

№ 14 "Проспект Відрадний – Контрактова площа";

№ 16 "Станція метро "Героїв Дніпра – Контрактова площа";

№ 22 "Бульвар Перова – завод ЗБК";

№ 28-Д "Проспект Ватутіна – станція метро "Позняки". Із розкладом руху громадського транспорту можна ознайомитись за посиланням.

Схема руху транспорту / Карта kyivcity.gov.ua

Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу Дивіться відео: як користуватися транспортом