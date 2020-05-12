Які маршрути працюють у Києві і кому можна їздити транспортом
З 11 травня уряд вирішив послабити карантинні обмеження, але це не стосується громадського транспорту. В Києві транспортом можна користуватись лише за наявності спецквитка та засобів індивідуального захисту. 24 канал пропонує ознайомитись із діючими маршрутами.
Мер Києва на ранковому брифінгу заявив, що з 12 травня місто збільшило кількість маршрутів громадського транспорту з житлових масивів: ДВРЗ, Троєщина, Лісовий та Корчувате, інформує 24 канал.
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У режимі спецрейсвів курсують такі автобусні маршрути:
- № 20 "Житловий масив Корчувате – станцiя метро "Площа Льва Толстого";
- № 33Т "ДВРЗ – станція метро "Чернiгiвська"
- № 56-Д "Проспект Палладіна – станція метро "Либідська"
- № 114 "Вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";
- № 118 "Станція метро "Чернігівська" – станція метро "Політехнічний інститут";
- № 119 "Вулиця Касіяна – Контрактова площа";
- № 220 "Вулиця Тростянецька – вулиця Медова";
- № 500 "Вулиця Північна – залізничний вокзал "Центральний";
- № 99-Д "Станція метро "Мінська" – станція метро "Нивки".
Тролейбусні маршрути:
- № 37-А "Станцiя метро "Лiсова" – вулиця Миколи Закревського. Полiклiнiка";
- № 7 "Вулиця Чорнобильська – станція метро "Площа Льва Толстого";
- № 16 "Вулиця Туполєва – Майдан Незалежності";
- № 30 "Вулиця Милославська – вулиця Кадетський гай";
- № 91-Н "Вулиця Милославська – залізничний вокзал "Центральний";
- № 92-Н "Проспект Свободи – аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського";
- № 25: "Проспект Свободи" – "Станція метро "Почайна".
Трамвайні маршрути:
- № 1 "Михайлівська Борщагівка – станція "Старовокзальна";
- № 12 "Пуща-Водиця – Контрактова площа";
- № 14 "Проспект Відрадний – Контрактова площа";
- № 16 "Станція метро "Героїв Дніпра – Контрактова площа";
- № 22 "Бульвар Перова – завод ЗБК";
- № 28-Д "Проспект Ватутіна – станція метро "Позняки".
Із розкладом руху громадського транспорту можна ознайомитись за посиланням.
Схема руху транспорту / Карта kyivcity.gov.ua
Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу
Дивіться відео: як користуватися транспортом