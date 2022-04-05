Які міста окупанти передусім хочуть захопити на Донбасі: дані Генштабу

Російські війська зосередили основні сили на встановленні повного контролю над Донецькою й Луганською областями.

Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу України станом на 06.00 05.04.2022 року щодо російського вторгнення.

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На Донецькому і Луганському напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на:

взятті під контроль районів населених пунктів Попасна та Рубіжне

та встановленні повного контролю над Маріуполем

підготовці наступальних дій в районі населеного пункту Золота Нива

Крім того, у Генштабі зазначили, що ворог намагається відновлювати наступальні дії у напрямку на Слов'янськ, а у Бражківці отримав успіх – захопив.

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