Придатність до військової служби: які ступені встановлює ВЛК
- ВЛК визначає ступінь придатності до військової служби з урахуванням стану здоров'я.
- Міноборони підготувало інструкцію з проходження ВЛК.
Під час дії воєнного стану в Україні мобілізація та призов проводяться з урахуванням стану здоров'я громадян. ВЛК визначає ступінь придатності людини до майбутньої служби.
Про це повідомили в Міноборони.
Які ступені придатності встановлює ВЛК?
Положення про військово-лікарську експертизу передбачає чотири основні категорії придатності:
- придатні до військової служби;
- придатні до служби в забезпечувальних та навчальних підрозділах;
- непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;
- непридатні до військової служби.
Придатні до служби – особи, які здатні виконувати бойові завдання. ВЛК може направити їх у спеціальні підрозділи за потребою.
Придатні до служби в забезпечувальних підрозділах – громадяни, які через стан здоров'я можуть служити лише у частинах без великих фізичних навантажень і ризику загострення хвороб.
Непридатні до служби з переоглядом – особи, які отримують тимчасову відстрочку і проходять повторне обстеження через 6 – 12 місяців за рішенням ВЛК.
Непридатні до служби – військовозобов'язані виключаються зі служби, а військовослужбовці звільняються за станом здоров’я і знімаються з військового обліку.
Кількість скарг на порушення правил мобілізації зросла до кількох тисяч, зокрема через безпідставні затримання і формальні медичні огляди.
Військовослужбовцям ТЦК дозволено застосовувати зброю у разі загрози їхньому життю, як заявив Олександр Федієнко. Член оборонного комітету Верховної Ради наголосив на важливості особистої безпеки.
Відмова від ВЛК в Україні під час мобілізації є порушенням законодавства і може призвести до штрафів та кримінальної відповідальності. Якщо військовозобов’язаний не з'являється на медкомісію без поважних причин, його можуть оштрафувати на суму від 17 000 до 25 500 гривень.