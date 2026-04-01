Придатність до військової служби: які ступені встановлює ВЛК

Під час дії воєнного стану в Україні мобілізація та призов проводяться з урахуванням стану здоров'я громадян. ВЛК визначає ступінь придатності людини до майбутньої служби.

Про це повідомили в Міноборони.

Які ступені придатності встановлює ВЛК?

Положення про військово-лікарську експертизу передбачає чотири основні категорії придатності:

придатні до військової служби;

придатні до служби в забезпечувальних та навчальних підрозділах;

непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатні до військової служби.

Придатні до служби – особи, які здатні виконувати бойові завдання. ВЛК може направити їх у спеціальні підрозділи за потребою.

Придатні до служби в забезпечувальних підрозділах – громадяни, які через стан здоров'я можуть служити лише у частинах без великих фізичних навантажень і ризику загострення хвороб.

Непридатні до служби з переоглядом – особи, які отримують тимчасову відстрочку і проходять повторне обстеження через 6 – 12 місяців за рішенням ВЛК.

Непридатні до служби – військовозобов'язані виключаються зі служби, а військовослужбовці звільняються за станом здоров’я і знімаються з військового обліку.

