17:51
22 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Невеличкий прокол Пині. Путін і його ботоксна історія
      Вєсті Кремля
      19:28, 21 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Український Джон Сноу. Що загубив Янукович, то знайшов Дубінський
      Вєсті.UA
      18:56, 21 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      Які підприємства найбільше відкривали в Україні у 2019 році: статистика

      1326 Читать новость на русском
      Компанії яких галузей найбільше реєстрували у 2019 році / regserv.biz

      Від початку року в Україні зареєстрували 37 тисяч нових компаній та ще 42 тисяч ФОПів. Найбільше організацій вказали, що займатимуться торгівлею. Серед спеціалізації фізичних осіб-підприємців і надалі лідирує комп’ютерного програмування.

      Кількість підприємств збільшилася на 4% і досягла 971 тисячі, повідомили на сайті системи для перевірки контрагентів YouControl.

      Зверніть увагу: Податкові зміни: скільки платитимуть ФОПи в 2020 році

      Показник визначили на основі даних Держстату. Найпопулярнішим напрямком новостворених підприємств у 2019 році була неспеціалізована гуртова торгівля. Її обрали майже 13% компаній. Також популярною серед підприємств-новачків була робота з нерухомістю, а саме надання в оренду та будівництво.

      фоп підприємства

      Найпопулярніші напрямки новостворених підприємств

      Кількість ФОПів від початку року зросла лише на 42 тисячі, тобто на 2%. Найбільший приріст був у напрямку комп’ютерного програмування. Майже 11% зі всіх новостворених ФОПів зареєструвалися саме у цій категорії. Другу й третю сходинки посіли роздрібна торгівля продовольством у неспеціалізованих магазинах та б’юті-послуги.

      фоп
      Найпопулярніші спеціалізації зареєстрованих у 2019 році ФОПів

      фоп компанії
      Динаміка зростання кількості підприємств в Україні

      Раніше в YouControl повідомляли, що половина з топ-20 найбільших компаній, що займаються гуртовою торгівлею в Україні, пов’язані з офшорними зонами. Там проаналізували найбільших гуртових торговців в Україні та їхні взаємовідносини з іншими компаніями, зокрема іноземними.

      Що таке YouControl? Це ІТ-компанія, що розробляє сервіси на основі відкритих даних, а також однойменна аналітична онлайн-система для бізнесової аналітики, конкурентної розвідки та перевірки контрагентів.
      Аналітична онлайн-система YouControl надає досьє на кожну компанію України на основі відкритих даних. Вона збирає дані з понад 50 джерел, зокрема державних реєстрів.

      Магнітні бурі в грудні 2019 року: у які дні вплив буде найсильнішим
      сьогодні
      11148
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Інформаційні технології IT-бізнес Мережа ФОПи
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 О чем договорились "Нафтогаз" и "Газпром": детали и пикантные моменты
      Сергій Фурса 741
      сьогодні , 15:00 Підконтрольні Коломойському депутати: яка поправка вигідна олігарху
      Сергій Лещенко 776
      сьогодні , 13:00 Скандал із Мариною Порошенко: чому колишня перша леді образилася на владу
      Дмитро Гнап 2969
      сьогодні , 12:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 643
      сьогодні , 09:03 Головні новини 21 грудня: деталі нового газового контракту і масове закриття гральних закладів
      Ірина Вихрущ 1810
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук