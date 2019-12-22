Які підприємства найбільше відкривали в Україні у 2019 році: статистика

Від початку року в Україні зареєстрували 37 тисяч нових компаній та ще 42 тисяч ФОПів. Найбільше організацій вказали, що займатимуться торгівлею. Серед спеціалізації фізичних осіб-підприємців і надалі лідирує комп’ютерного програмування.

Кількість підприємств збільшилася на 4% і досягла 971 тисячі, повідомили на сайті системи для перевірки контрагентів YouControl.

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Показник визначили на основі даних Держстату. Найпопулярнішим напрямком новостворених підприємств у 2019 році була неспеціалізована гуртова торгівля. Її обрали майже 13% компаній. Також популярною серед підприємств-новачків була робота з нерухомістю, а саме надання в оренду та будівництво.

Найпопулярніші напрямки новостворених підприємств

Кількість ФОПів від початку року зросла лише на 42 тисячі, тобто на 2%. Найбільший приріст був у напрямку комп’ютерного програмування. Майже 11% зі всіх новостворених ФОПів зареєструвалися саме у цій категорії. Другу й третю сходинки посіли роздрібна торгівля продовольством у неспеціалізованих магазинах та б’юті-послуги.



Найпопулярніші спеціалізації зареєстрованих у 2019 році ФОПів



Динаміка зростання кількості підприємств в Україні

Раніше в YouControl повідомляли, що половина з топ-20 найбільших компаній, що займаються гуртовою торгівлею в Україні, пов’язані з офшорними зонами. Там проаналізували найбільших гуртових торговців в Україні та їхні взаємовідносини з іншими компаніями, зокрема іноземними.

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