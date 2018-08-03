Які шанси в України отримати транш від МВФ цього року: пояснення експерта

Шанси отримати транш від МВФ до кінця цього року вищі, ніж на початку року. Наступний рік – виборний, тому ймовірність отримати транш у 2019 році знижуються.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив директор економічних програм "Українського інституту майбутнього" Анатолій Амелін.

Україна виконала ряд зобов'язань, щоб отримати транш: прийнято закон про Антикорупційний суд, це була важлива вимога. Друге – це підвищення цін на газ для населення. Це рішення може бути прийняти упродовж півтора місяця. Якщо це буде виконано – до кінця року зможемо рухатися далі,

– відзначив він.

Експерт додав – до цього було також прийнято закон про приватизацію як один із важливих умов для кредитування. І була ще одна вимога, яка на початку року звучала, пізніше – пішла з порядку денного, але залишається важливою – поява ринку землі. На думку Амеліна, у кінці цього року можливе повернення дискусії про ринок землі, прийняття закону і запуску ринку землі, нехай не з 2019, а з 2020 року, оскільки потрібно провести інвентаризацію земель. "Але будь-які рішення в цьому напрямку можуть стати хорошим фактором, щоб було прийнято рішення про виділення Україні фінансування", – вважає експерт.

Більше про перспективи отримання міжнародного кредитування до кінця року читайте: Транш від МВФ: бути чи не бути в 2018 році