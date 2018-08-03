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Какие шансы в Украины получить транш от МВФ в этом году: пояснения эксперта

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Получит ли Украина международное финансирование в этом году
Получит ли Украина международное финансирование в этом году / unsplash.com

Шансы получить транш от МВФ до конца этого года выше, чем в начале года. Следующий год – выборный, поэтому вероятность получить транш в 2019 году снижаются.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал директор экономических программ "Украинского института будущего" Анатолий Амелин.

Украина выполнила ряд обязательств, чтобы получить транш: принят закон об Антикоррупционном суде, это было важное требование. Второе – это повышение цен на газ для населения. Это решение может быть принято в течение полтора месяца. Если это будет выполнено до конца года сможем двигаться дальше,
– отметил он.

Эксперт добавил, – до этого был также принят закон о приватизации как один из важных условий для кредитования. И было еще одно требование, которое в начале года звучало, позже – ушло с повестки дня, но остается важным – появление рынка земли. По мнению Амелина, в конце этого года возможно возвращение дискуссии о рынке земли, принятия закона и запуска рынка земли, пусть не с 2019, а с 2020 года, поскольку необходимо провести инвентаризацию земель. "Но любые решения в этом направлении могут стать хорошим фактором, чтобы было принято решение о выделении Украине финансирования", – считает эксперт.

Больше о перспективах получения международного кредитования до конца года читайте: Транш от МВФ: быть или не быть в 2018 году

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Транш МВФ
Источник: 24 канал
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