Какие шансы в Украины получить транш от МВФ в этом году: пояснения эксперта

Шансы получить транш от МВФ до конца этого года выше, чем в начале года. Следующий год – выборный, поэтому вероятность получить транш в 2019 году снижаются.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал директор экономических программ "Украинского института будущего" Анатолий Амелин.

Украина выполнила ряд обязательств, чтобы получить транш: принят закон об Антикоррупционном суде, это было важное требование. Второе – это повышение цен на газ для населения. Это решение может быть принято в течение полтора месяца. Если это будет выполнено до конца года сможем двигаться дальше,

– отметил он.

Эксперт добавил, – до этого был также принят закон о приватизации как один из важных условий для кредитования. И было еще одно требование, которое в начале года звучало, позже – ушло с повестки дня, но остается важным – появление рынка земли. По мнению Амелина, в конце этого года возможно возвращение дискуссии о рынке земли, принятия закона и запуска рынка земли, пусть не с 2019, а с 2020 года, поскольку необходимо провести инвентаризацию земель. "Но любые решения в этом направлении могут стать хорошим фактором, чтобы было принято решение о выделении Украине финансирования", – считает эксперт.

Больше о перспективах получения международного кредитования до конца года читайте: Транш от МВФ: быть или не быть в 2018 году