Які справжні причини арештів активів олігархів Коломойського і Ахметова: думка експерта

Рішення судів про арешти активів відомих олігархів Коломойського і Ахметова та інших – певна воля колективного Заходу, який намагається створити умови для унеможливлення олігархічного консенсусу в Україні перед президентськими і парламентськими виборами.

Таку думку сайту "24" висловив директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Як нагадує політолог, відомий олігарх Дмитро Фірташ знаходиться в Австрії і не може виїхати. Ігор Коломойський має проблеми після вироку Високого Лондонського суду і намагається їх вирішити, в тому числі, шляхом угоди з українською владою. Але, за словами Кулика, в першу чергу, йому треба шукати виходи щодо тиску на нього з боку європейських інституцій. Тепер Рінату Ахметову на Кіпрі заморозили активи.

Колективний Захід намагається вибити в Порошенка його партнерів-олігархів і не допустити укладання олігархічного консенсусу. Якщо це вдасться, то Порошенку доведеться шукати інших партнерів – не серед олігархів, а, в тому числі, серед громадянського суспільства. А це означає справжні політичні реформи, відновлення конституційного процесу, укладання нового суспільного договору, пошук підтримки суспільства,

– наголошує Віталій Кулик.

В цій ситуації, на думку експерта, складаються певні додаткові можливості. Але чи скористається ними Порошенко, невідомо.

"Чи піде Петро Порошенко на пошук підтримки громадськості, чи стане закручувати гайки? Якщо президент піде шляхом силових рішень, то це призведе до сірої ізоляції української влади", – зауважує політолог.

Як розповідає Кулик, зараз на Заході є месиджі про те, що в Україні не все нормально з поличною системою. Зокрема, експерт Густав Грессель вважає, що проєвропейскість політичного курсу Порошенка під великим питанням. Немає прогресу у верховенстві права і розподілі державної влади.

Захід вимагає від Порошенка конституційної реформи, перерозподілу повноважень, створення умов, коли справді існуватиме незалежна судова система, архітектура антикорупційних органів, яка даватиме результат. А не те, як це зараз – протистояння ГПУ з НАБУ чи СБУ,

– наголошує Віталій Кулик.

Ці олігархічні війни, вважає експерт, мають завершитися новим баченням майбутнього конституційного процесу. Інакше буде важко вийти з кризи. Це загрожує владі як зовнішньополітичними викликами, так і внутрішньополітичними процесами, відчуженням громадян від влади і зростанням незадоволення.

Нагадаємо, 27 грудня на Кіпрі окружний суд столиці республіки Нікосії постановив заморозити активи українського олігарха Ріната Ахметова на суму у понад 820 мільйонів євро. Відповідна ухвала суду стосується справи "Укртелекому" та десяти фігурантів. 20 грудня Високий суд Лондона видав наказ про всесвітній арешт коштів іншого українського олігарха – Ігоря Коломойського. Також Високий суд Англії та Уельсу видав наказ про заморожування активів групи "Енергетичний стандарт" бізнесмена Костянтина Григоришина.

Крім того, бізнесмена Дмитра Фірташа було затримано в Австрії у 2014 році. Згодом олігарх вийшов на свободу під заставу у розмірі 125 мільйонів євро. Згодом Фірташа знову арештували. 23 лютого 2017 року суд Відня прийняв рішення звільнити Дмитра Фірташа без внесення додаткової застави. Бізнесмен здав свій закордонний паспорт. Після того бізнесмена знову затримали. Проте затримання вже було пов’язане безпосередньо із справою про екстрадицію до США.