Які українські стартапи можуть отримати грант від держави: вражаючі історії

Український фонд стартапів надає фінансування компаніям на початкових стадіях їхнього розвитку. Автори найкращих проєктів можуть отримати гранти у розмірі від 25 до 75 тисяч доларів.

Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі. Проводиться оцінка проєктів та відбір радою незалежних інвестиційних експертів.

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Стартап "АероДрон"

Українці створили повітряного конкурента класичній агротехніці. Для цього літака не є проблемою обробити величезне поле, а в майбутньому патрулювати газо- чи нафтопровід та гасити лісові пожежі. Безпілотник може підняти до 60 кілограмів ваги, безперервно літати до шести годин та подолати відстань у 600 кілометрів за один раз.



Безпілотний літак для обробки полів.

"АероДрон" має всі шанси витіснити з українських полів класичну агротехніку. Засновник стартапу Юрій Передрій розповів, що за допомогою такого літака, можна обробити поля втричі швидше, і це замінить три оприскувачі.

Ми це робимо в десять разів дешевше, зважаючи на оцінку палива. Тобто, якщо наземному оприскувачу потрібно понад літр дизельного палива для обробки одного гектару, то нам – лише пів склянки води. Літаючи, ми не ущільнюємо ґрунт та не забруднюємо підземні води,

– пояснив Юрій Передрій.



Юрій Передрій – засновник стартапу "АероДрон"

Стартап GeoDesign.info

Geodesign.info – це аналітичний онлайн-сервіс, що надає інформацію про переваги та ризики відкриття бізнесу та будівництва, в залежності від локації. Він вираховує, де діють заборони, в якому стані тепломережі. Для підприємців за місцем рахує мешканців, працівників та навіть їхні доходи за маршрути.

І в такий спосіб ми знаємо ранковий трафік, і де потрібно поставити кіоск з кавою,

– розповів засновник стартапу Іван Микуляк.



Іван Микуляк

Стартап "ПравоМен"

Юристка з Дніпра Регіна Бондаренко створила бота, який надає юридичні консультації. Ідея створити такого кишенькового юриста прийшла дівчині на стажуванні в прокуратурі. Там вона зіштовхнулась з тим, що багато людей не мають розуміння, куди йти чи що робити навіть у елементарних правових ситуаціях.



Регіна Бондаренко створила стартап "ПравоМен"

Бот-помічник консультує в месенджері і оперативно радить, що робити у тій чи іншій ситуації. Авторка стартапу пояснила, що загальна консультація офлайн займає дві-три години, натомість "ПравоМен" надасть відповідь за три хвилини, а за шість складе відповідний документ.

Український фонд стартапів

Всі ці розробки потрапили у топ-12 Українського фонду стартапів. Це державний фонд, який дає гранти перспективним та інноваційним проєктам на початкових стадіях їхнього розвитку. Експерти кажуть, попит матимуть стартапи так званої четвертої промислової революції.

Ми говоримо про гуманоїдних роботів, роботизацію процесів, про IVR – те, що є у віртуальній чи доповненій реальності. Також сюди належить все, що стосується блокчейн, віртуальних активів,

– зазначив член наглядової ради Українського фонду стартапів Олександр Борняков.

Український ринок також потребує нових агротехнологій та аналітичних систем. Інвестори в них зацікавлені, тож ці ніші талановитим підприємцям не варто оминати.