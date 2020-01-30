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      Які зміни очікують Укрзалізницю та скільки грошей для цього потрібно: деталі у цифрах

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      Кожен українець відчув усі, м'яко кажучи, незручності, пересуваючись електричкою або плацкартом. Тому що в Укрзалізниці – постійно інший головний біль. У транспортній компанії вже підрахували, яка сума потрібна для реформування підприємства.

      Наприклад, закупити набір посуду для однієї персони, який коштує 2025 гривень, натомість ціна для двох осіб – 3047 гривень. Згодом Укрзалізниця повідомить про величезні збитки. От і в 2020 році потрібні мільярди, але як їх освоять – це вже інше питання.

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      Для оновлення локомотивного парку Укрзалізниці потрібно 51,2 мільярда гривень. Цю суму планують освоїти за наступні шість років.

      З усього локомотивного парку, а це майже 3600 локомотивів, лише 190 – 5,3% молодші за 25 років. На сьогодні знос електровозів становить 94,4%, тепловозів – понад 98,3%.

      Укрзалізниця
      У якому стані знаходиться залізничний транспорт

      До 2025 року планують здійснити відновлення та модернізацію 1023 локомотивів і капітальний ремонт 1049 одиниць тягового рухомого складу. 

      У 2019 році Укрзалізниця прийняла в експлуатацію 18 нових пасажирських вагонів українського виробника. На 2020 рік проплачено поставку ще 26 вагонів. 

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Укрзалізниця Транспорт Залізниця
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