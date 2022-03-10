З яких міст України необхідно негайно евакуюватися: порада від Арестовича

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович рекомендує цивільним негайно евакуюватися з міст, де відбуваються бойові дії. Але є певні нюанси!

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Рада", передає 24 канал. Йдеться про Київ, Харків, Донеччину, Луганщину та інші регіони, де зараз тривають бойові дії. Літнім людям, жінкам та дітям краще негайно звідти евакуюватися.

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Тим паче варто виїжджати з таких міст як Харків, з Донеччини, Луганщини. Там тривають жорсткі загальновійськові бої. Цивільним там робити нічого, – зазначив Олексій Арестович.

Утім, є певні винятки. Якщо ви працюєте на підприємствах, які забезпечують українську армію або життєдіяльність міста, то бажано залишатися. В інших випадках жінкам, дітям та літнім людям потрібно тимчасово переїхати на території, де немає бойових дій.

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