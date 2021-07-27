Інколи +40 і спека – більша, ніж зазвичай: якою буде погода в Україні в серпні

У серпні в Україні буде і надалі спекотно, а сезон відпочинку не псуватимуть грози і зливи. Серпень 2021 року буде теплішим, ніж це передбачає кліматична норма.

Середня місячна температура буде вище за кліматичну норму приблизно на 1 – 1,5 градуси. Кількість місячних опадів спостерігатиметься у межах норми.

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Прогноз погоди на серпень

В Укргідрометцентрі прогнозують: серпень в Україні буде спекотним, але не сухим. Середня температура в останній місяць літа буде вищою, ніж зазвичай, а кількість опадів – традиційною.

Середня температура повітря вдень становитиме +18...+22 градуси. у південних, південно-східних областях та в Криму місцями 23 – 24 градуси, на високогір'ї Карпат +13.

Найспекотніше буде на Сході та Півдні. Абсолютний максимум температури повітря сягатиме +35...+39. Його спостерігатимуть у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях. Місцями прогнозують і +40 – 42.

У гірських районах буде прохолодніше – +30...35, на високогір'ї Карпат – +26…28.

Абсолютний мінімум температури повітря сягатиме 0 – +7. Тоді як на півдні місцями буде +8...13. У Карпатах, північних, Волинській, Харківській, Луганській та Запорізькій областях місцями -0,1 – -2.

Опади у серпні

Середня місячна кількість опадів складатиме 30 – 69 міліметрів. Дещо менше у Херсонській області та західних районах Криму – місцями 24 – 28 міліметрів. На Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму традиційно більше – 70 – 97 міліметрів.

У гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей місцями 104 – 120 міліметрів. Втім, в Укргідрометцентрі зазначають: це у межах кліматичної норми.

Перепадів "злива – спека – злива" не прогнозують

Як розповів 24 каналу синоптик Леонід Горбань, погода у серпні в Україні буде стабільнішою, ніж у липні. На початку серпня зберігатиметься температура у понад +30, а згодом повільно падатиме до +26...+22.

Спеку "не перебиватимуть" холодні зливи і грози, а місяць загалом за синоптичними показниками буде спокійним.