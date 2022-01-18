Судейская острожность

Судья не хотел принимать решение в конфликтной обстановке с рисками для себя, а заодно решил предварительно и в более спокойной обстановке, и в закрытом режиме посоветоваться с "друзьями" и коллегами по цеху.

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Не стоит преувеличивать влияние нынешней власти на судебную систему и конкретных судей, которые, к тому же, не хотят влезать в неприятные ситуации, чреватые рисками для них лично.

На Банковой нет консенсуа

В высоких кабинетах нет единого мнения, что делать с Порошенко дальше.

События вокруг дела Порошенко стали развиваться так, что негативных последствий проявилось больше, чем ожидали инициаторы этого дела. Поэтому надо определиться с оптимальным сценарием дальнейших действий.

Все идет по плану

Это может быть чисто тактическая пауза. Надо снять вокруг этой темы излишнее конфликтное напряжение.

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Необходимо, чтобы страсти несколько улеглись. Шум будет и 19-го, но когда действо растягивается во времени, то информационно-политический эффект постепенно снижается.

Комбо

Может быть и определенное сочетание этих версий.

Так или иначе, остаюсь при своем прогнозе, что возможен домашний арест как мера пресечения для Петра Порошенко, аналогичная и мере пресечения для Медведчука.

Это оптимальное, "соломоново" решение, позволяющее мягко и относительно компромиссно выйти из нынешней конфликтной ситуации.

Суд над Порошенко продолжится 19 января – смотрите видео