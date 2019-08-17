Яким був стан готелю "Токіо Стар" до пожежі: фото

У ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася жахлива пожежа, унаслідок якої постраждали 18 людей, з них – 8 загинули. Готель мав сумнівну репутацію у місті.

Готель славився низькими цінами та дуже маленькими кімнатами, йдеться у сюжеті програми "Ревізор".

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Відзначимо, що у номерах не було вікон. У готелі заборонено курити, за це штраф – 100 гривень.



Кімната у готелі "Токіо Стар"/ Скріншот з сюжету "Ревізор"

Адміністратор стверджував, що готель належить до бізнес-класу, номер можна зняти навіть на 2 години.

Важливо! За даним ДСНС, двоповерховий готель був переобладнаний з колишнього трамвайного депо. У ньому налічувалося 270 номерів, у яких на момент пожежі перебувало до 200 людей.

У готелі зазначили, що площа 1 кімнати близько 8 метрів квадратних. Однак ведучий "Ревізору" стверджує, що площа – не більше 5 метрів квадратних. Відповідно до українського законодавства мінімальний розмір кімнати у готелі має бути 14 метрів квадратних.



Розмір кімнати у готелі "Токіо Стар" в Одесі/ Скріншот з сюжету "Ревізор"

Журналіст наголошує, що готель "Токіо Стар" в Одесі у жахливому стані.

Більше того керівництво одеського готелю "Токіо Стар" не дозволило провести планову перевірку у липні 2019 року. Заступник директора департаменту запобігання надзвичайних ситуацій Павло Афанасьєв зазначив, що власник готелю змінив форму власності, тож представника Державної служби з надзвичайних ситуацій на перевірку не було допущено.

Вадим Абрамов, журналіст програми "Ревізор", у себе на Facebook пригадав ревізію готелю 4 роки тому. Він написав, що "усі, хто дотустив це, горітимуть в пеклі".

Назвати це готелем не повертається язик. Я тоді сказав гучні слова, але як на це відреагувала адміністрація міста? Ніяк,

– додав він.

Важливо: Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": з'явилось відео очевидця

Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 18 людей постраждали, 8 – загинули. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.



Як повідомив президент Володимир Зеленський, власником готелю є Вадим Чорний. Чоловік уже заявив, що готовий нести відповідальність. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.



Поліція розглядає одразу три версії пожежі в одеському готелі "Токіо Стар": інсценування пожежі з метою приховування вбивства, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.