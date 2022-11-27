В "Енергоатомі" пояснили, якими будуть наслідки у разі удару Росії по українській АЕС

Росія у кращих традиціях країни-терористки шантажує весь світ ядерною катастрофою. І такий сценарій цілком може стати реальністю, якщо окупанти вдарять по атомній станції України. У такому випадку від радіоактивного викиду можуть постраждати багато країн.

Про ймовірні наслідки удару Росії по українській АЕС під час телемарафону розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає 24 канал.

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Він запевнив, що до самого ядерного матеріалу на АЕС важко дістатися, але якщо окупанти все ж вдарять по станції, буде радіоактивний викид. І куди він "піде" та де буде найбільше опромінення, залежатиме від напрямку вітру. Котін допускає, що це можуть бути і сусідні з Україною держави.

Атомна станція має захист у глибину. Тобто фактично має 5 фізичних та 5 організаційних бар'єрів. Там не так і просто дістатися до ядерного матеріалу, але якщо задатися такою ціллю і бути абсолютно божевільним, то це буде радіаційна аварія, радіаційна хмара і буде викид радіоактивний,

– пояснив Котін.

Кремль шантажує весь світ

Слід зауважити, що нині росіяни своїми злочинними діями можуть спричинити атомну катастрофу. Окупанти ще у березні захопили найбільшу в Європі Запорізьку АЕС і регулярно влаштовують там провокації та обстріли. Уперше в історії, через часті обстріли РФ у вересні ЗАЕС була вимкнена з мережі.

А днями радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк попередив, що безпека Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС можуть опинитися під загрозою через потенційні подальші атаки Росії на українську енергосистему.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш нестабільною. Це сталось тому, що через ракетні удари низка АЕС тимчасово зупинили роботу.

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