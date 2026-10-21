Почати потрібно із загального. Ми завжди сприймаємо будь-які події не як маленьку частинку історії, а як останній бій добра та зла. І такий підхід несе в собі не менші ризики, ніж ті загрози, які виникають під час тих чи інших подій. Про це пише Вадим Денисенко.

Що робитиме Путін?

Чи є цей етап переговорів останнім та остаточним? Трамп пробує його зробити таким. Путін буде противитися до останнього. А Україна, схоже, не має відповіді на це питання.

І тут криється перша пастка для нас: у нас немає стратегії ні на випадок того, що ці переговори треба дотиснути зараз, ні на випадок того, що це лише один із етапів переговорів.

Яка головна ціль Путіна зараз? Ціль номер один: відокремити питання України від російсько-американських стосунків. Разом з тим, Путін прагне тягнути час. Його ключова точка – березневі вибори у Франції, після яких, як він вважає, фінансова коаліція на підтримку України розвалиться.

Загрози для України

Якщо ми йдемо за базовим сценарієм проміжних переговорів – це головна загроза для України. І тут я хотів би запитати всіх тих, хто виступає за більш жорстку риторику щодо Трампа. Чим це нам допомагає?

Подобається це комусь чи не подобається, але:

Трамп залишиться президентом з величезними повноваженнями і після 3.11.26, а до умовного імпічменту ще дуже далеко;

європейці не бачать свого майбутнього поза співпрацею зі США.

Стратегія європейців зараз проста. У період до виборів немає сенсу сперечатися з Трампом. А відтак вони пробують також потягнути час, а перемовини з Трампом планують почати вже після оголошення результатів. Стратегія так собі, але повторю: поки вони не бачать свого майбутнього без США.

Де ми в цій схемі? Поки ми також чекаємо 3 листопада і того, що європейці про щось домовляться. Стратегією це складно назвати. Але…

Щодо нинішніх переговорів, то їх наразі варто оцінювати насамперед як проміжні, в результаті яких все ж існує ймовірність 10%, що сторони домовляться про повне перемирʼя; 50% – що домовляться про перемирʼя в якомусь вузькому сегменті та 40% – що все буде зірвано. Але ситуація динамічно розвивається.