СБУ перетворює Росію на "бензоколонку без бензину", – політолог про наслідки ударів по НПЗ

Внаслідок влучних ударів українських дронів по нафтопереробних заводах ворога у Росії стався дефіцит пального. Проблеми з бензином охопили щонайменше 25 регіонів.

Таким чином СБУ змусила жителів держави, яка є одним з лідерів нафтовидобування, стояти у довгих чергах за бензином. Про це в авторській колонці для Цензор.NET пише Олександр Черненко, політолог та екснардеп.

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Путін починав війну, розраховуючи використати енергетику як зброю проти інших. Але тепер саме енергетика стала однією з його найуразливіших точок,

– підкреслює політолог.

За словами Олександра Черненка, головним результатом ударів СБУ є не навіть не знищення самих резервуарів та мільярдні збитки для ворога. Наразі Росія "втрачає здатність легко перетворювати нафту на гроші, а гроші – на війну". Також політолог підкреслюю, що саме це є частиною великої кампанії глави СБУ Євгенія Хмари, яка націлена на виснаження російської економіки та руйнування "фундаменту" РФ.

"Удари СБУ створюють для Росії проблему, яку не можна вирішити пропагандою. Резервуар не відремонтує Соловйов. Установку переробки не запустить Путін. А пожежу на терміналі не загасить чергова заява російського МЗС. Найгірше для Кремля те, що ця кампанія має накопичувальний ефект. Росія ще може приховати один удар. Кремлівський "дід" може применшити наслідки другого. Але коли атаки стають регулярними, система починає втрачати запас міцності", – пише Олександр Черненко.

Політолог нагадує, що колись Барак Обама казав, що "Росія – країна-бензоколонка". Такий вислів ображав місцеве населення. Тепер же, за словами Олександра Черненка, такий статус ще треба заслужити.

Бо бензоколонка – це коли бензин є. А коли нафтобази горять, НПЗ постійно палають від дронів СБУ, а бензин за талонами в половині регіонів, то це вже не енергетична наддержава. Це держава, яка поступово втрачає контроль над власною паливною системою. Країна-бензоколонка без бензину виглядає не страшно. Вона виглядає безпорадно,

– резюмує Олександр Черненко.

Коротко про останні удари СБУ по НПЗ Росії

У червні СБУ провела низку успішних атак на нафтопереробні заводи Росії. Зокрема, 14 червня "палало" у Рибінську Ярославської області, де розташована нафтобаза "Темп", а днем раніше українські дрони влучили у нафтогазоносний термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї. Після цих атак на окупованих територіях України пального майже немає на заправках. Водночас у самій Росії люди скаржаться на те, що в деяких регіонах купувати бензин треба за талонами, з великими чергами та обмеженнями.