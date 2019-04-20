Якими книжками вражатимуть видавці на книжковому арсеналі 2019

З 22 по 26 травня у Мистецькому арсеналі відбудеться IX Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Цього року у фокусі тема співжиття, спільного буття на підставі цінностей і домовленостей.

Тисячі книжок, зустрічі з українськими та іноземними авторами, автограф-сесії, презентації, спеціальні проекти, ярмарок ілюстраторів та багато іншого чекають на цьогорічному "Книжковому Арсеналі". Про це повідомляє прес-служба фестивалю.

Про новинки, які підготувало видавництво BOOKCHEF до "Книжкового Арсеналу" і чим вражатиме українського читача дізнаймося далі.

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"Bad Blood | Дурна кров. Таємниці та брехні стартапу Кремнієвої долини". Джон Керрейру

Засновницю стартапу Theranos називали наймолодшою мільярдеркою світу. 22-річна Елізабет Голмс переконала Америку в тому, що винайшла революційну систему аналізу крові, яка врятує життя тисячам людей. Їй давали гроші найбагатші люди Кремнієвої долини, а Генрі Кіссинджер увійшов до ради директорів її амбітного стартапу. Згодом з'ясувалося: компанію побудовано на брехні, інтригах, панібратстві та шахрайстві. А технологія, що мала перевернути світ медицини, взагалі не працює. І лише один журналіст попри все з'ясував: як Елізабет Голмс вдалось ошукати таке число найрозумніших людей Америки. Ця книга — приголомшливе розслідування, що здивувало навіть Білла Ґейтса.

"Зникнення президента". Білл Клінтон

"Зникнення президента" ставить під загрозу не лише Пенсильванія-авеню й Уолл-стрит, але й усю Америку. Невизначеність і страх охоплюють націю. Шепіт кібертерору, шпигунства і зрадника в овальному кабінеті. Сюжет розгортається навколо кібератаки на США, яка загрожує всьому світу. Їй має запобігти головний герой – вигаданий президент Джонатан Лінкольн Данкен. Із розгортанням подій часу залишається дедалі менше, головний герой зникає… За словами Клінтона, у книзі детально описані подробиці життя в Білому домі: від боулінгу в підвалі до бігових доріжок у спальні президента. До речі, це перший випадок, коли колишній президент США стає автором гостросюжетного роману.

"Темний ліс" Лю Цисінь

Довгоочікуване продовження всесвітньовідомої трилогії "Пам'ять про минуле Землі" Лю Цисіня – "Темний ліс" вже українською! Людство спостигла рукотворна криза першого контакту з позаземною цивілізацією, спровокувавши масову зневіру, занепадництво і ескалацію багатьох застарілих конфліктів. Щоб віднайти вихід із глухого кута, доведеться зазирнути вглиб Усесвіту і зрозуміти Істину, а для цього, хай як дивно, зазирнути вглибину себе самих. Чи впорається людство з викликами новітнього часу, чи все ж перетвориться на ще одну статистичну одиницю в історії Всесвіту, що триває вже мільярди років?

"Конґо. Реквієм". Жан-Крістоф Ґранже

Жан-Крістоф Гранже, який нещодавно вразив своїх прихильників неймовірним трилером "Лонтано", у новому романі "Конґо Реквієм" занурює читача в атмосферу жахаючого розслідування низки загадкових ритуальних убивств, як дві краплі води схожих на ті, що колись скоював у Конго відомий серійний убивця на прізвисько Людина-цвях. Ерван Морван, син та спадкоємець Морвана-старшого, у пошуках нитки Аріадни, що виведе поліцію на підозрюваного, кидається у конголезькі джунглі. Як завжди у Гранже, "Конґо Реквієм" – це роман дії та одночасно роман сильних пристрастей, де застаріла ненависть, невгамовна жага помсти є зворотнім боком любові.

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"Дружина доглядача зоопарку". Діана Акерман

У книзі "Дружина доглядача зоопарку" Діана Акерман блискавично, з гумором та безкінечним співчуттям до своїх героїв втілила справжню історію війни та величі людського духу. У ній розповідається про героїчне подружжя Жабинських, власників Варшавського зоопарку, які під час Другої Світової війни ховали у розорених вольєрах людей із єврейського гетто і таким чином врятували близько трьохсот людських життів. Ця приголомшлива розповідь про людей та тварин, про глибокі зв'язки між людиною та природою; гімн красі, таємниці та незнищенності життя. У березні на всі світові екрани вийшов одноіменний фільм за участі Джессіки Честейн та Даніеля Брюля.

"Пастка на людей". Роберт Шеклі

Твори Роберта Шеклі вже давно зажили слави класики світової фантастики. Неповторний авторський стиль, сповнений блискучого гумору, яким американський фантаст описує важливі проблеми для всього людства, прагнення до змін і спрямованість у майбутнє, не залишає байдужим жодного читача, примушуючи з часом знову і знову повертатися до його творів, перечитувати і відшуковувати нові грані та прихований зміст. Оповідання, що увійшли у цю збірку, є одними з найвизначніших у творчому доробку Роберта Шеклі, і допоможуть кожному читачеві прочинити завісу до фантастичного світу космічних пригод, лишивши назавжди закоханість у таємні глибини космосу.

"Діти мої". Ґузель Яхіна

"Діти мої! Радо приймаємо вас під надійне крило наше і обіцяємо захист і батьківське заступництво! Натомість очікуємо слухняності й завзяття, безприкладної старанності, безтрепетного служіння новій батьківщині! А хто не згоден — хай нині ж забирається назад! Гнилі серцем і слабкі руками в державі — не потрібні!.." Саме такими словами імператриця Катерина звернулася до перших німецьких поселенців-колоністів, які на кораблях прибули до Кронштадта в пошуках ліпшого життя. "Діти мої" — це роман Ґузелі Яхіної, що ґрунтується на основі реальних подій про винищення поволзьких німців за часів правління в СРСР Батька народів. Це розповідь на межі магічного реалізму й сюру, де буденність переплетено з казкою, а реальність із вигадкою. Щоправда, у цю напіввигадку щораз намається вклинитися позірно жорстокий, а глибоко в душі мрійливий і поетичний — майбутній Вождь великої держави, який зіткнеться в більярдному двобої з таким само одіозним фюрером.

"Вальс гормонів 2. Дівчинка, дівчина, жінка + "чоловіча партія". Танцюють усі!". Наталія Зубарєва

"Вальс гормонів 2. Дівчинка, дівчина, жінка + "чоловіча партія". Танцюють усі!" – друга книга найпопулярнішого доктора Інстаграм, блог якої читає більше 2 мільйонів підписників, а мега-бестселер "Вальс Гормонів" проданий рекордним накладом примірників. У новій книзі зібрані унікальні знання, які влаштують революцію у вашій голові! Інформація, яка ніде не публікувалася, про імунітет, жіноче здоров'я, ПМС, КОК, ранню сивину, вагітність, про грудне вигодовування та багато-багато іншого. Секрети лікування (стійкої ремісії) хвороб, які раніше вважалися невиліковними. Та найголовніше – партія чоловіків, якої так не вистачало в першій книзі, та про яку просили сотні тисяч читачок! Все найважливіше про гормони чоловіків та стрес, облисіння, пивний животик, харчування, чоловічий клімакс.

"Так! 60 секретів із науки переконувати". Роберт Чалдині

Щодня ми стикаємося з проблемою як переконати інших робити те, що ми хочемо. Що змушує людей казати "так" на наші прохання? Ця книга містить десятки порад, найцитованішого фахівця з питань впливу, професора Роберта Чалдині, які вам неодмінно знагодяться. І, застосовуючи їх, ви зможете переконувати як на роботі, так і вдома, докладаючи менше зусиль. Ви дізнаєтеся, як говорити, щоб слухачам не було нудно, що ви можете зробити на роботі, щоб підвищити свій вплив на інших, і чому бути другим гірше, ніж третім. Прочитавши цю книгу, ви побачите, як незначні зміни в підході до спілкування матимуть значний вплив на ваш успіх.

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"Мама в балансі. Планер "лінивої мами"". Анна Бикова

Планер від автора серії бестселерів "Лінива мама" Анни Бикової! Цей планер стане незамінним помічником у житті кожної жінки. Із ним ви зможете не лише ефективно використовувати всі 24 години доби, а й залишатися в балансі, контролюючи значні для себе сфери життя, не втрачаючи головного і не відмовляючись від важливого.

"Чизкейк всередині. Книга друга". Вікторія Мельник

Друга частина книги відомого кулінарного блогера та кондитера Вікторії Мельник "Чизкейк всередині". Перша книга стала справжнім бестселером серед кулінарних видань. У другій частині – абсолютно нові авторські рецепти, доповнені теоретичним розділом. Реструктуризація сабле, десерту меренга, збірка торта, креми для вирівнювання, торти, чизкейки, десерти і ще багато корисних речей чекають читачів у цій книзі. Вікторія пише легко та зрозуміло, дозволяючи навіть початківцям відчути себе справжніми професійними кухарями. Чизкейки та інші солодощі підкорять вас та ваших рідних!

"Рослинний парадокс. Кулінарна книга" Стівен Р. Ґандрі

Відомий кардіохірург доктор Стівен Р. Ґандрі, автор бестселера "Рослинний парадокс", представляє нову кулінарну книгу, в якій зібрано 100 простих рецептів для здорового харчування. Автор крок за кроком розкриває секрет здорового харчування і ділиться найулюбленішими і корисними рецептами. Серед розмаїття найпопулярніших страв, що схвалені програмою "Рослинний парадокс", кожен знайде свої найулюбленіші: рецепти пончиків і млинців, піци й страв тайської кухні, фрикадельок і спагеті, тістечок і морозива тощо. До списку рецептів увійшли неймовірні страви від кухарів – володарів кулінарних премій. Ласкаво просимо до кулінарної книги "Рослинний парадокс"!

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