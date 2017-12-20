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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Якими статками володіє родина працівника МВС, який скоїв резонансну ДТП в Києві

19:37, сьогодні 105 Читать новость на русском

Подробиці чергової скандальної ДТП довели, що впливовим вбивцям за кермом в Україні боятися нічого. Йдеться про смертельну аварію, яку влітку 2017 року скоїв одіозний бізнесмен Петро Димінський. Тоді загинула молода жінка Наталія Тріла. Нещодавно її мати написала заяву, що до винуватця ДТП не має жодних претензій. Така дія матиме вплив у суді, де Димінський може отримати символічне покарання.

Водночас у схожій резонансній аварії в Києві родичі загиблого хочуть йти до кінця і брати гроші від впливового винуватця не планують. Однак вони бояться, що офіційне слідство спустить справу на гальма.

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13 листопада 2017 року о 16:30 автомобіль Mitsubishi виїхав з центру Києва та рухався в сторону об'їзної. У салоні було двоє людей. Паралельно на дорозі їхав Nissan, де був тільки водій. О 17 годині обидві машини наблизились до кругового перехрестя вулиць Стеценка та Туполєва. На зустріч рухався позашляховик Mazda, який виїхав на зустрічну смугу та протаранив Mitsubishi. Пасажир легковика загинув на місці аварії. Від сильного удару авто розвернулось та зачепило Nissan із сусідньої смуги.

Удар був такої великої сили, що там просто від Mitsubishi практично нічого не залишилось. Він (винуватець аварії, – ред.) не тримався на ногах, не міг стояти взагалі, не міг нічого зв'язано пояснити. Тільки говорив, що "це не я" і більше нічого. Але телефонував батьку та казав: "Тату, приїжджай, у мене тут труп",
– згадує водій Nissan Айде Халілов.

Винуватцем смертельної ДТП був 35-річний працівник МВС України Володимир Найда. Чоловік працює заступником керівників одного зі столичних сервісних центрів міністерства. Ознаки сп'яніння водія були явними, а експертиза підтвердила наявність 2,69 проміле алоголю в його крові. За словами очевидців, Володимир Найда навіть намагався втекти з місця інциденту та люди завадили це зробити. Наразі представник МВС сидить у СІЗО.

Як виявилось, Mazda – це не єдина коштовна річ, придбана родиною Найд. У 2017 році мати винуватця ДТП придбала квартиру в спальному районі столиці. Успішним для батьків чиновника був 2014 рік: вони придбали одразу дві дорогі іномарки. Водночас офіційні статки Володимира Найди доволі скромні – у 2016 році він щомісяця мав дохід в 12 тисяч гривень.

Як представники Володимира Найди залагоджують резонансний інцидент та ким працюють батьки винуватця аварії – дивіться у журналістському розслідуванні "Слідство.Інфо".

Теги: Новини України гроші Новини Києва Слідство.Інфо Аварії та ДТП Нерухомість Жертви Розслідування
Джерело: 24 Канал
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