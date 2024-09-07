У мережі писали про "проблеми з якістю води" у Києві: у КМДА прокоментували

У мережі почали ширити інформацію про нібито проблеми з водою у Києві через забруднення річок на території Росії. У КМДА наголосили, що ситуація із якістю води в столиці контрольована.

В адміністрації наголосили, що профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна та Дніпро.

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Що сказали в КМДА про якість води у столиці

У Київській міській державній адміністрації наголосили, що, за даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контрольних служб, наразі підстав для паніки нема – показники питної води в столиці залишаються в нормі.

Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал"" негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил,

– зауважили в КМДА.

Там також розповіли, що алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів Києва питною водою.

"Окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій. Зокрема, звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води", – мовиться у дописі адміністрації.

Зрештою у КМДА наголосили, що такі дії не свідчать про настання надзвичайної ситуації. А вся інформація про нібито проблеми з якістю води у Києві, яку ширили раніше, є маніпулятивною.

Де з'явилася інформація про проблеми з водою у Києві

Повідомлення про нібито проблеми з якістю води у Києві почали ширити місцеві київські телеграм-канали. Для "правдивості" цього повідомлення у дописах ширили фото з буцімто указом від Департаменту охорони здоров'я КМДА.

На цьому папері було рекомендовано "запастися водою на 5 днів через забруднення водойм від дій Росії".



Фейковий документ про "погіршення якості води у Києві" / Фото з місцевих телеграм-каналів

Неозброєним оком можна побачити орфографічні та пунктуаційні помилки в цьому документі. Також на цьому папері навіть не вказано, що це саме за документ. Окрім того, жодної подібної інформації немає на офіційному сайті Департаменту охорони здоров'я Києва, що також ставить під сумніви правдивість цієї інформації.