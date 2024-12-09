На якій трасі росіяни потрапили у "капкан": оперативне зведення від Світана

У Сил оборони України є просування на Курському напрямку. Зокрема в районі населеного пункту Погребки, де є траса на Льгов. Росіяни, використовуючи техніку, намагаються вибивати Сили оборони з їх позицій, проте їм це не вдається.

У щоденному зведенні на 24 Каналі військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив, що відбувається на фронті.

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Курський напрямок

За словами Світана, на тій "трасі смерті" росіян потрапили у "капкан". Ті вороги, які виконують завдання, розуміють, що це їх дорога в один кінець.

Ми їх вчепили там й вони будуть битися, впиратися, але не відійдуть,

– наголоси військовий експерт.

Відповідно на цьому напрямку йде активне їх знищення. Адже щільність ворога на інших напрямках менша, ніж там.

"Наші війська просуваються у бік Рильська, Курчатова, тобто в бік Курської атомної станції. Просування невелике, але позитивне, динаміка є, виконуються бойові задачі", – підсумував Світан.

Морські дрони

У ніч з 5 на 6 грудня група морських дронів СБУ Sea Babу вступила в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами "Раптор", які намагалися їх перехопити. Проте на Sea Baby були встановлені великокаліберні кулемети з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей.

Роман Світан зазначив, що наразі не дуже незрозуміло, як кулемети могли прицілитися. Хіба якщо якусь гідроплатформу поставили – це можливо, але майже нереально. Особливо до кулемета, який має велику віддачу.

"Я думаю, що це ПЗРК – ракети з тепловим самонаведенням, якими можна працювати якраз з бека. Ми вже декілька разів бачили такі модифікації", – розповів військовий експерт.