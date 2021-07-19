Якою вакциною від COVID-19 щепитися в Україні

Ви вже вибрали вакцину? Обіцяв написати – пишу. Відразу обмовлюся, я не медик, не біолог, але використовував, щоб розібратися, тільки офіційні та перевірені джерела. Далі читайте російською

Сегодня в мире на разных этапах разработки находятся более 230 вакцин (!) против COVID-19. На начало 2021 года: 63 проходят различные фазы клинических исследований (испытаний на людях), 175 предклинические испытания (на животных). 3 получили разрешение (!) на применение от авторитетных регуляторных органов разных стран, но исследования по ним продолжаются.

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Немного статистики:

26,2% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

3,63 миллиарда доз уже введено в мире.

29,73 миллиона доз вводятся каждый день.

1% столько людей в странах с низким доходом получили хотя бы одну дозу.

Что доступно в Украине?

1. Pfizer

В основу вакцины положена технология, которая разрабатывается уже на протяжении нескольких десятилетий, но никогда ранее не применялась ни в одной одобренной вакцине.

Как указано выше, это генетическая программа.

Ее главный компонент — молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене – белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19. Когда эта молекула попадает внутрь человеческой клетки, там синтезируется этот белок, а наш организм производит на него иммунный ответ. Такие вакцины называют РНК-вакцинами.

Эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%.

Что касается программы, она может быть хорошей, а может вредоносной. И здесь все зависит от доверия к автору и его намерений.

2. Moderna

Разработчик: американская компания Moderna.

Принцип действия. Также РНК-вакцина, во многом подобная вакцине от Pfizer/BioNTech.

Эффективность. Ее эффективность после первой дозы составляет 92%.

3. AstraZeneca

Разработчик: шведско-британская компания AstraZeneca совместно с исследователями из Оксфордского университета.

Принцип действия. В отличие от РНК-вакцин, разработанных Pfizer/BioNTech и Moderna, это так называемая векторная вакцина. "Вектор" – это вирус, который не вредит организму человека. Его задача состоит в том, чтобы доставить в клетку ген болезнетворного вируса, против которого нужно выработать иммунитет.

В вакцине от AstraZeneca в качестве вектора используется вирус обезьяньего аденовируса, который никакой угрозы для человеческого организма не представляет. Он доставляет в клетки человеческого организма ген, в котором закодирован белок так называемого "шипа" SARS-CoV-2. Клетка синтезирует этот белок и организм человека вырабатывает иммунный ответ.

Эффективность 62% – 90%.

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4. "Спутник V" (на оккупированных территориях доступна только она)

Разработчик: российский Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Принцип действия. Подобен вакцине от AstraZeneca. Но в качестве "вектора" здесь используется другой вид аденовируса — не обезьяний, а человеческий. Эффективность составляет около 92%. Это примерно на уровне эффективности вакцин от Pfizer/BioNTech и Moderna.

5. Novavax

Разработчик: американская компания Novavax.

Принцип действия. Ключевым компонентом вакцины является так называемый спайк-протеин с поверхности коронавируса, который выращивают в клетках насекомых. Это означает, что она не может вызвать у человека COVID-19 — заболевание, от которого она защищает. Кроме того, здесь используется адъювант — специальное вещество, усиливающее иммунный ответ и стимулирующее выработку высокого уровня антител

Эффективность 89,3%.

6. CoronaVac

Официальное название: CoronaVac.

Разработчик: китайская компания Sinovac Biotech.

Принцип действия. Это инактивированная вакцина, то есть ее главный компонент — нежизнеспособные вирусные частицы. Они не могут вызвать болезнь, но вызывают иммунную реакцию. Это старая, испытанная технология, которая используется для производства многих других вакцин

Эффективность 50% – 91%.

Чем же вакцинироваться?

Здесь можем отталкиваться:

От того, что доступно в регионе в настоящее время.

От решения официальных органов. То, что официально одобрено.

От того, где доступна вакцина (особенно страны с более жесткими требованиями).

От своей интуиции.

Не будучи медиком, я вакцинировался новым типом вакцин от Pfizer. Почему?

Будущий доступ в другие страны.

Доверие к производителю.

Интуиция.

Но если вы боитесь быть чипированными – не бойтесь. Генетическая программа все равно круче. Читайте, делайте выводы, делитесь.