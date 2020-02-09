Якою буде доля "Батьківщини-Матері" у Києві: пояснення Дробовича

Голова Інституту національної пам'яті України Антон Дробович спростував чутки про можливий демонтаж монументу "Батьківщини-Матері" у Києві. Водночас він заявив, що має намір за своєї каденції забрати з її щита герб СРСР – держави, якої не існує вже майже 30 років.

Демонтаж герба має бути здійснено за законом про декомунізацію, наголосив Антон Дробович у коментарі виданню "Обозреватель".

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Це цілком можливо і з технічної точки зору. Це ціла низка процедур – і технічних, і юридичних, які потрібно виконати. В Інституту нацпам'яті є воля до цього. Та ми бачили у попередні роки, що була воля і мого попередника Володимира В'ятровича, і президента Петра Порошенка, але герб на місці,

– підкреслив голова Інституту національної пам'яті.

У цей же час він спростував чутки про "необхідність демонтувати" усю "Батьківщину-Матір". Мовляв, цього не потрібно робити, позаяк це дуже складна і знакова для України архітектурна скульптура. Ба більше, її вага перевищує 300 тонн.

Він відмовився називати терміни, які знадобляться для демонтажу радянського герба зі щита, але підкреслив, що дуже хотів би, аби це сталося за його каденції.



Монумент "Батьківщини-Матері" з гербом СРСР на щиті

Що відомо про монумент "Батьківщини-Матері"?"Батьківщина-Матір" – найвища монументальна споруда, відкрита 1981 року у Києві. Вона була відкрита за часів Радянського Союзу до Дня перемоги, а на її відкриття приїхав генсек ЦК КПРС Леонід Брежнєв.



Вартість споруди становила близько 2 мільйонів радянських рублів, а 100-метрова "киянка" стала новим символом столиці УРСР, а згодом і незалежної України.