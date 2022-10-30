Якщо ми не зберігаємо нашу природу, то заради чого ми воюємо, – військовий про внутрішній туризм

Коли почалася велика війна, Андрій Хрутьба виконував обов’язки директора Голосіївського національного природного парк. Нині він захищає Україну в складі 67 окремого стрілецького батальйону. Попри війну, вважає Андрій, у країні має розвиватися внутрішній туризм.

Військовослужбовець переконаний, що відвідуючи національні природні парки, українці допомагають науковцям зберігати природу та підтримувати наших захисників, які боронять наше довкілля, культуру.

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Зберігати природу Києва

Андрій – киянин. Навчаючись у школі, він відвідував екологічний гурток. Згадує, що спочатку ходив туди, щоб спілкуватися з дівчатами, але зрештою перейнявся ідеєю збереження довкілля.

"Я сам із ДВРЗ (столичний мікрорайон поблизу Дарницького вагоноремонтного заводу, – 24 канал). Це заводський мікрорайон, але біля лісу. Ліс для нас є важливим, сакральним місцем. Місцеві там часто відпочивають і прибирають за тими, хто погано відпочиває", – каже Андрій Хрутьба.



Андрій Хрутьба / Фото з соцмереж

Разом з іншими гуртківцями Андрій проводив екологічні уроки в київських школах, тому коли його запросили в Голосіївський НПП працювати в екологічній освіті ("робити те, що ти й робиш, але за це ще і платять"), Андрій погодився.

Коли під час роботи я дізнався про територію, специфіку парку, то мене вразило, наскільки це унікальна можливість зберігати природу. Можна знайти оптимальний варіант, формати – щоб було добре й людям, і природі. У такому великому місті, як Київ, я вважаю це надважливим.

З одного боку, розташування в Києві означає для парку постійний потік відвідувачів. З другого – ставить перед ним складне завдання постійного опору зацікавленим у природних багатствах парку особам і підприємствам. Щоб витримувати цю боротьбу, Андрій тримає на думці, що займається важливою справою для себе і для майбутніх поколінь, і згадує досвід життя далі від природи, коли працював в офісі:

У мене був період, коли я не був у парку десь рік. І мені дуже не подобалося – там немає чим дихати, купа народу, галас. У лісі дуже круто, це треба відчути. Коли розумієш важливість (природи, – 24 канал), тоді всі перепони – неможливість знайти крутих фахівців і мотивувати їх через низькі зарплати, бюрократичні питання – стають не такими великими й жахливими, як здавалися.

Як вплинула війна на Голосіївський НПП

Голосіївський національний природний парк лежить на правому березі Києва. Він складається з кількох відокремлених частин різного розміру, які розташовані в Голосіївському, Святошинському та Оболонському районах Києва. До складу парку входять лісові масиви, де навесні 2022 року базувалися військові та відбувалися бойові дії.

У лютому, на початку весни Андрій залишався в парку. Тоді території загрожували пожежі, потрібно було вирішувати нагальні паркові справи. Під час нападу на Київ воєнна техніка перебувала й у лісах парку, каже науковець, але наразі оцінити екологічний вплив бойових дій на територію неможливо, бо ліси Київщини нині заборонено відвідувати. Ще один удар по парку – через війну виїхала частина співробітників. Наступна проблема – фінансування: якщо доступу до лісу немає, парку ніяк заробити на рекреації.

З другого боку, Андрій визначає позитивний вплив від заборони на відвідування лісів (зокрема, належних до Голосіївського НПП) – у зменшенні антропогенного навантаження, яке науковець називає безмірним у Києві.

Коли багато людей приходить, відбувається ущільнення ґрунту, і віковим деревам уже важче. Кількість відвідувачів різко зменшилася, і це нашим звіряткам, пташеняткам і рослинності дуже сподобалося.



Голосіївський НПП / Карта

"Зараз я на посаді військовослужбовця ЗСУ"

2014 року, коли почалася війна, в Андрія щойно народилася донька, тому він не пішов на фронт. Однак він волонтерив, спілкувався з активістами, які безпосередньо допомагали українським військовим, і тероборонівцями. На початку лютого 2022 року Андрій підписав контракт із Силами ТрО.

Повномасштабна війна для нього не була сюрпризом, його родина мала план дій про цей випадок. Щойно після 24 лютого йому не вистачило зброї через кількість охочих захищати країну, Андрій став допомагати з гуманітаркою, годувати тих, хто потребував їжі, працював у парку. Коли ситуація стабілізувалася, записався в добровольче формування "Вільна Україна" та виконував завдання в межах Київської області:

Стоячи з автоматом як доброволець в 15 хвилинах від рідного дому, я зрозумів, що поки ми цю наволоч не виженемо, моїм пріоритетом буде зовнішній ворог.

Андрій мав вибір – лишатися на Київщині чи їхати в гарячі точки. Він обрав їхати, і зараз обороняє Південь України. Перед від’їздом Андрій подбав про функціонування парку, найнявши професійних юристів для розв’язання земельних питань і закріпивши спеціалістів за напрямами освіти, науки, рекреації, охорони.

Правильний менеджмент – це правильні люди на правильних місцях, замотивовані на роботу. Це моє завдання як директора. Тому я дуже вдячний людям, які залишилися в парку та професійно себе проявили з лютого. Є певні цінності, є перевірені люди, є команда і є розуміння, що там.

Нині Андрій зідзвонюється з парком кілька разів на місяць, коли потребують його поради, консультації (наприклад, щодо комунікації з міською владою) та для розв’язання стратегічних питань, як-от недоторканості та розширення заповідної території, прозорості фінансування парку, земельних питань:

Я зараз активно не займаюся парком, тому що це фізично неможливо. Якщо працювати на два фронти – ніде не буде результату. Долучаюся по екоосвітніх заходах, щоб перемкнутися – записуємо відео для дітей, акції, вебінари продумуємо.

Після перемоги Андрій планує повернутися до збереження довкілля. Каже, для нього не важлива назва посади; має значення діяльність.

Якщо ми не зберігаємо нашу природу, то заради чого ми воюємо, що ми захищаємо? Природна й культурна спадщина – це одні з важливих елементів, які ми захищаємо. Якщо ми захищаємо, то маємо й оберігати. А отже, маємо підтримувати тих, хто робить це професійно. А підтримати можемо якраз подорожами!

Авторка: Анастасія Сєрікова