Як діятиме НАТО, якщо Росія атакує країни Балтії, а Трамп мовчатиме: прогноз генерала Годжеса

В НАТО розуміють небезпеки від Росії, яка може напасти на одну із західних держав. Але водночас розуміють і власні недопрацювання.

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу з генералом Беном Годжесом, відставним офіцером Армії США та екскомандувачем американських сил у Європі. Він розповів, чи готовий Альянс до можливого удару. Матеріал побачив світ 8 травня.

Що робитиме НАТО, якщо Росія нападе?

Журналісти 24 Каналу запитали Бена Годжеса, чи має НАТО план "Б" без США. Тобто що буде, якщо Трамп відмовиться реагувати на напад на Естонію чи Фінляндію.

Годжес припустив, що військове керівництво НАТО і штаби розглядали такі сценарії. Він упевнений, що, наприклад, країни Балтії зовсім не беззахисні.

У кожній із країн Балтії розміщені не лише національні армії – там діють багатонаціональні сили. В Естонії, Латвії та Литві присутні підрозділи різних країн: британські, французькі, канадські, іспанські, нідерландські та американські. Також поруч діють військово-повітряні сили Альянсу, включно з потужними силами Швеції, Фінляндії та Норвегії. Тобто це зовсім не ситуація, коли кілька окремих естонських підрозділів стоять десь під Нарвою. Це складніша і підготовленіша оборонна структура – хоча й недостатня,

– пояснив він.

Та найбільшою вразливістю НАТО – у випадку нападу Росії – була б відсутність американської авіації. Росіяни обов'язково спробували б скористатися цим. А тому "союзникам потрібно чітко усвідомлювати ці прогалини та працювати над їхнім закриттям". Генерал наголосив, що сфера протиповітряної оборони НАТО поки залишається одним з головних слабких місць.

Зверніть увагу! 7 травня на пресконференції президент Фінляндії Александр Стубб заявив: США однозначно допоможуть у разі російського нападу. Мовляв, американська ядерна парасолька нікуди не зникала. А от федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр не відповів прямо, що думає.

Утім, є країни, які захищені краще.

Якщо ж Росія колись знову зробить помилку й атакує Фінляндію, вона зазнає нищівної поразки. Фінляндія надзвичайно добре підготовлена: має ефективну систему мобілізації й одну з найпотужніших артилерійських сил у Європі. Думаю, Росія навряд чи наважиться повторити цю помилку,

– сказав військовий.

Цікаво! Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді ("Мадяр") в розмові із The Guardian, яку опублікували 8 травня, заявив: ані в України, ані в НАТО немає часу. Війна продовжиться і після "перемир'я". Та на Заході не до кінця розуміють, що треба реформувати армію. Генерали НАТО мають узяти приклад з України, бо вони вчилися ще тоді, коли "нікому не було діла до дронів".

Додамо, що Бен Годжес у розмові з 24 Каналом припустив: росіяни можуть вдатися до обману. Вони спеціально могли анонсувати парад на Красній площі 9 травня без техніки, щоб перекинути її у Білорусь для наступу.

Яку тактику Росія може використати в країнах Балтії?

Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що окупанти випробовують ці країни "Шахедами". Вони стежать за реакцією НАТО та покладають великі надії на Латвію, де багато російськомовного населення. Ворог може вдатися до так званої тактики салямі, коли потихеньку, маленькими кроками, можна дійти і до захоплення території.