Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, то й ми готові, – Зеленський
- Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир'я, якщо Росія його підтримає.
- Зеленський розповів про рамковий документ з 20 пунктів щодо мирного плану, який постійно змінюється.
Володимир Зеленський прокоментував енергетичне перемир'я з Росією. За його словами, якщо окупанти його підтримають, то й Україна також.
Про це пише 24 Канал. Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у чаті Офісу Президента України.
Що каже Зеленський про енергетичне перемир'я?
Володимир Зеленський зазначив, що якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, то й Україна також готова.
Також він розкрив деталі трьох документів щодо мирного плану.
"Є рамковий документ з 20 пунктів, він постійно змінюється і це нормально. Жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи, світу", – сказав він.
Як пройшло минуле енергетичне перемир'я?
Нагадаємо, що енергетичне перемир'я між Україною та Росією розпочалося з 25 березня. Домовленості між Україною та США про енергетичне перемир'я з Росією були досягнуті на переговорах у Саудівській Аравії, і публікація таких домовленостей на сайті Білого дому 25 березня має юридичну силу.
Втім, Росія порушила енергетичне перемир'я понад 30 разів.