Якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, то й ми готові, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував енергетичне перемир'я з Росією. За його словами, якщо окупанти його підтримають, то й Україна також.

Про це пише 24 Канал. Відповідну заяву зробив Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів у чаті Офісу Президента України.

Дивіться також Путін розігрує виставу, – в "Ахіллесі" розповіли, як балачки про мир впливають на наші війська

Що каже Зеленський про енергетичне перемир'я?

Володимир Зеленський зазначив, що якщо росіяни будуть готові до енергетичного перемир'я, то й Україна також готова.

Також він розкрив деталі трьох документів щодо мирного плану.

"Є рамковий документ з 20 пунктів, він постійно змінюється і це нормально. Жива структура, яка повинна відповідати інтересам України, Європи, світу", – сказав він.

Як пройшло минуле енергетичне перемир'я?