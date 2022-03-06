Якщо ворог не зможе перекинути війська далі, то це означає, що "бобік здох", – Арестович

Російські загарбники намагаються захопити українські території, проте їм це не завжди вдається. Окрім того, вони втрачають сили та резерви. І якщо росіяни не зможуть перекинути війська, наприклад, до Южноукраїнської АЕС, то це означатиме, що "бобік здох".

Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович у прямому ефірі телеканалу "Рада".

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За його словами, російські терористи оточили багато міст України, але вони не можуть просунутися на цих місцях, то яку Україну вони хочуть взяти?

"У них вже немає військ для таких подвигів. А відмова від мобілізації на рівні Путіна показує, що і цей потенціал вичерпано", – заявив Арестович.

На його думку, за дві – три доби все стане ясніше. Якщо росіяни створять оперативне зігнання і зможуть перекинути війська, наприклад, до Южноукраїнської АЕС, то це означатиме, що в них ще є потенціал, але це буде останній або передостанній потенціал.

Потім потрібна буде величезна пауза, щоб знову перегрупуватися і накопичити сили. Це може зайняти тижні. А якщо вони й цього не зроблять, то це означає, що все, "бобік здох". Тобто активна фаза буде поступово затихати,

– запевнив радник ОП.

Арестович додав, що тоді для наступних оперативних зусиль їм знадобиться дуже багато часу. І за цей час багато що може відбутися, наприклад, надійде багато західної допомоги.

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